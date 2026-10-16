Bắc Ninh: Phường Song Liễu khánh thành Đình Ngọc Tỉnh và triển khai dự án Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, tại tổ dân phố Liễu Khê, phường Song Liễu tổ chức khánh thành Đình Ngọc Tỉnh và triển khai kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân trong phường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Song Liễu.

Công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Ngọc Tỉnh gồm các hạng mục chính: Tu bổ, tôn tạo tòa Tiền tế, Đại bái, Hậu cung; xây dựng nhà sắp lễ và các công trình phụ trợ… do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng - thương mại Phú Quang thi công. Công trình khởi công tháng 2/2026, theo kế hoạch, thời gian thi công 1 năm; kinh phí đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng.

Với mục tiêu hoàn thành công trình để phục vụ Nhân dân và dịp kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm địa phương (16/10/1958 - 16/10/2026), phường Song Liễu tích cực chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sớm hơn khoảng 4 tháng so với kế hoạch.

Đình Ngọc Tỉnh được khởi dựng từ thời Hậu Lê; nhiều lần được tu bổ và ban sắc phong. Một dấu mốc đặc biệt gắn với di tích Đình Ngọc Tỉnh là ngày 16/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trình thủy nông Bắc Hưng Hải và dừng chân tại Đình, gặp gỡ, nói chuyện, động viên cán bộ, Nhân dân địa phương tích cực tham gia làm thủy lợi, phòng, chống hạn hán và bão lụt. Sự kiện này là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Song Liễu, đồng thời làm nên giá trị lịch sử đặc biệt của Đình Ngọc Tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường và các đại biểu cắt băng khánh thành Đình Ngọc Tỉnh.

Đình Ngọc Tỉnh được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo Quyết định số 282 ngày 18/3/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh trước đây.

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, nói chuyện với cán bộ và Nhân dân thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu ngày 16/10/1958 là dấu ấn sâu đậm trong lịch sử địa phương. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục sâu sắc.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được phường Song Liễu phê duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2028.

Khu lưu niệm có quy mô khoảng 1,44 ha, dự kiến gồm các hạng mục chính: Xây dựng mới nhà lưu niệm, nhà dịch vụ và đón tiếp; tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức phù điêu; nhà thủy đình, hồ sen, nhà trưng bày, giáo dục truyền thống; cải tạo nhà đa năng hiện có…

Hiện nay, UBND phường đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý về đầu tư theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các bước triển khai tiếp theo.

Các đại biểu tham quan phối cảnh dự án Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng và những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thi công và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phường Song Liễu tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích Đình Ngọc Tỉnh; gắn việc gìn giữ di sản với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đối với dự án xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, để triển khai hiệu quả, đồng chí đề nghị phường Song Liễu và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, cần sớm tổ chức sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật, ghi lại lời kể của những nhân chứng từng được gặp Bác; đẩy mạnh số hóa, bảo quản và phát huy giá trị tư liệu lịch sử. Nghiên cứu kết nối Đình Ngọc Tỉnh, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với các địa chỉ cách mạng trên địa bàn, từng bước hình thành không gian văn hóa, lịch sử phục vụ tham quan, học tập và sinh hoạt chính trị.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành Đình Ngọc Tỉnh.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, tưởng nhớ Bác không chỉ bằng việc gìn giữ di tích, lưu giữ ký ức lịch sử mà còn bằng những hành động thiết thực, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của Nhân dân, phường Song Liễu sẽ phát huy tốt các giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.