Bắc Ninh: Phường Lương Tài bốc thăm đất tái định cư cho 340 hộ dân phục vụ dự án sân bay Gia Bình

Ngày 22/9, phường Lương Tài tổ chức bốc thăm vị trí các lô đất tái định cư cho 340 hộ dân khu Phú Dưới (tổ dân phố Phú Văn) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (đợt 1).

Trước khi tổ chức bốc thăm, phường Lương Tài đã thông tin sớm đến các hộ dân, hướng dẫn cụ thể những giấy tờ cần thiết để người dân chủ động chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích liên quan. Bản đồ quy hoạch khu tái định cư cũng được công bố để người dân nắm rõ vị trí, quy hoạch và các thông tin liên quan đến nơi ở mới.

Người dân Phú Dưới bốc thăm thứ tự để tiến hành bốc vị trí lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các nội dung bốc thăm được thực hiện theo trình tự, bảo đảm khách quan, công bằng. Người dân trực tiếp tham gia và giám sát quá trình bốc thăm, qua đó góp phần tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trước đó, phường Lương Tài đã tổ chức cho 158 hộ dân tổ dân phố Bà Khê và 93 hộ dân khu dân cư Văn Ngoài thuộc tổ dân phố Phú Văn bốc thăm vị trí lô đất tái định cư. Đây là một trong những bước quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Người dân phấn khởi xác định lô đất của gia đình qua bản đồ quy hoạch khu tái định cư.

Theo thống kê, diện tích đất ở cần giải phóng mặt bằng tại khu dân cư Phú Dưới khoảng 12,26 ha, liên quan đến 385 hộ dân. Hiện đơn vị tư vấn đang tập trung hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để niêm yết công khai từ ngày 23/9, tạo điều kiện để người dân rà soát, đối chiếu số liệu, hoàn thiện phương án.

Phường Lương Tài đang tập trung nhân lực, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao mặt bằng tại Tổ dân phố Bà Khê và Phú Văn vào cuối tháng 9/2026. Việc tổ chức bốc thăm vị trí tái định cư công khai, minh bạch, đúng quy trình không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân mà còn tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.