Bắc Ninh: Phường Hạp Lĩnh chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hạp Lĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026 và xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Hạp Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm bộ máy vận hành ổn định, thông suốt. Nổi bật, 16/19 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026 đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 706,7 tỷ đồng, bằng 273% dự toán giao; thu ngân sách địa phương đạt 408,1 tỷ đồng, bằng 281,6% dự toán.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,7%, vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 88,5 triệu đồng/người/năm. Công tác đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tháo gỡ khó khăn tại các dự án đất dân cư dịch vụ được tập trung chỉ đạo, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 60,5%. Phường đang đẩy nhanh tiến độ 14 dự án đầu tư công; tập trung xử lý khó khăn tại 6 dự án đất dân cư dịch vụ.

Đồng chí Nguyễn Cương Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục tiếp tục nằm trong tốp đầu của tỉnh, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt 100%. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được xếp loại xuất sắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo; tỷ lệ người chết thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 98,4%. Quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố vững chắc, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm 66,67% so với cùng kỳ, không xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường do phường quản lý.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Toàn phường kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác Đảng, trong đó có 99,5% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiếp công dân được duy trì nền nếp, nghiêm túc. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Hạp Lĩnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Đồng chí lưu ý, bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, nhất là tính chủ động trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sự phối hợp với các cơ quan cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn. Ban Thường vụ Đảng ủy phường cần rà soát toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ còn khó khăn để có giải pháp cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kết quả; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2027.

Đồng chí yêu cầu phường tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khai thác tốt lợi thế về thương mại, dịch vụ, đô thị; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động ổn định. Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm ngay từ cơ sở.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai; hoàn thành dữ liệu đảng viên theo thời gian quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị mới ban hành; các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, theo phương châm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị Đảng bộ phường Hạp Lĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp tạo không gian phát triển, thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.