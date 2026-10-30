Bắc Ninh: Phường Đa Mai thí điểm ứng dụng “trợ lý Nhân dân” giải quyết thủ tục hành chính

Việc ứng dụng "trợ lý Nhân dân" thể hiện quyết tâm của phường về chuyển đổi số, xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả. Qua đánh giá thí điểm ban đầu tại một số địa phương cho thấy, "trợ lý Nhân dân" là ứng dụng chạy trên trình duyệt tại máy trạm, vận hành ổn định, không phát sinh sự cố làm gián đoạn việc tiếp nhận hồ sơ, không can thiệp vào hệ thống Cổng dịch vụ công; quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đa Mai ứng dụng "trợ lý Nhân dân" trong thực hiện nhiệm vụ.

Trợ lý Nhân dân có chức năng nổi bật là nhận dạng thông tin trên giấy tờ và tự động điền biểu mẫu điện tử; số hóa, đính kèm thành phần hồ sơ theo từng thủ tục; hướng dẫn công dân từng bước, có hướng dẫn bằng giọng nói... giúp giảm thời gian thực hiện mỗi hồ sơ xuống chỉ còn 2-3 phút thay vì 8-10 phút như trước đây; không đòi hỏi đầu tư thêm nhiều về cơ sở vật chất. Hệ thống Trợ lý Nhân dân được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và các điều kiện đã chuẩn bị, UBND thành phố Bắc Ninh thống nhất tiếp tục thí điểm có kiểm soát trợ lý Nhân dân trên diện rộng. Trong giai đoạn đầu, thí điểm tại 15 xã, phường, trong đó có phường Đa Mai.

Để mô hình mới không dừng lại ở mức độ phong trào mà đi vào thực chất, phường Đa Mai đã chủ động thiết lập bộ khung chỉ đạo và vận hành chặt chẽ. Theo đó, lãnh đạo UBND phường phân công trực tiếp một đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm phụ trách chung, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai.

Cùng đó, một cán bộ chuyên trách thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được giao nhiệm vụ làm đầu mối kết nối trực tiếp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố. Đầu mối này đóng vai trò "cầu nối" quan trọng trong việc tiếp nhận chỉ đạo, phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng.

Ứng dụng "trợ lý Nhân dân" được phường Đa Mai áp dụng từ chiều 28/10/2026. Sau hai ngày vận hành, ứng dụng bước đầu giúp tự động nhận dạng giấy tờ, điền biểu mẫu điện tử, kiểm tra thành phần hồ sơ và hỗ trợ đính kèm tài liệu. Bà Hà Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đa Mai cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc tiếp nhận tài khoản quản trị, hệ thống tài liệu hướng dẫn và đang triển khai đồng bộ theo đúng quy định.

"Cùng với phân công, bố trí cán bộ, đơn vị tập trung rà soát toàn bộ trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật hiện có để bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn. Trung tâm cũng chủ động bố trí lực lượng cán bộ phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân tiếp cận và sử dụng thành thạo ứng dụng “trợ lý Nhân dân” ngay tại Bộ phận Một cửa" - bà Hà Ngọc Hoa nhấn mạnh.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết bị đến kỹ năng cho đội ngũ công chức được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian trong thực hiện nhiệm vụ, giúp người dân cảm nhận rõ sự tiện lợi ngay trong lần đầu trải nghiệm ứng dụng.

Xác định người dân và doanh nghiệp vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể trực tiếp thụ hưởng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Đa Mai đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi. Các kênh thông tin truyền thông của địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở đến các trang mạng xã hội chính thống cũng cập nhật thông tin về lợi ích, cách thức cài đặt và sử dụng ứng dụng "trợ lý Nhân dân".

Các giải pháp trên nhằm giúp mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ, tin tưởng và chủ động tham gia ứng dụng. Với sự chủ động, bài bản từ khâu tổ chức bộ máy, chuẩn bị kỹ thuật cho đến tuyên truyền vận động, phường Đa Mai kỳ vọng sẽ vận hành hiệu quả ứng dụng "trợ lý Nhân dân", góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và thân thiện.