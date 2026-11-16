Bắc Ninh: Phường Đa Mai ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, công cộng và an toàn giao thông phường Đa Mai được triển khai từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 14/1/2027. Mục đích nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, hộ kinh doanh và người tham gia giao thông.

Các đại biểu tham gia hưởng ứng lễ ra quân cao điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, lãnh đạo UBND phường yêu cầu các lực lượng chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, xác định rõ tuyến đường, khu vực trọng điểm để tổ chức kiểm tra, xử lý; quan tâm xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng tập trung rà soát, kiểm tra và xử lý những vi phạm thường xuyên phát sinh như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán; dựng mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo, vật dụng trái quy định; họp chợ, tập kết hàng hóa, vật liệu gây cản trở giao thông; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; đổ rác, tập kết rác không đúng nơi, đúng thời gian.

Lãnh đạo UBND phường Đa Mai phát biểu tại lễ ra quân.

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều; đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa không đúng quy định.

Cùng đó, phường vận động các hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ, chủ phương tiện và người dân ký cam kết chấp hành quy định; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố trong giám sát, nhắc nhở, duy trì trật tự sau giải tỏa. Việc xử lý vi phạm bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các lực lượng tham gia diễu hành sau khi phát động đợt ra quân cao điểm.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính. Đội hình gồm 24 xe mô tô và 3 xe ô tô của lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên, Công an phường và lực lượng trật tự đô thị.