Bắc Ninh: Phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững

Ngày 8/10, Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo gắn với phát triển sinh kế bền vững; tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương tiếp cận nguồn lực phù hợp, có cơ hội việc làm, tham gia sản xuất, kinh doanh và từng bước ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, hai bên thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung phối hợp, tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng, thí điểm và nhân rộng các mô hình sinh kế nhân đạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố ký kết chương trình phối hợp.

Theo chương trình, giai đoạn 2026-2031, hai bên phấn đấu triển khai ít nhất 10 mô hình hợp tác xã gắn với các phong trào, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ như: “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, hỗ trợ phát triển sinh kế và các hoạt động an sinh xã hội.

Hằng năm, lựa chọn ít nhất 2 xã, phường có hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc có điều kiện phát triển mô hình mới để triển khai hoạt động phối hợp; ưu tiên xây dựng ít nhất 2 mô hình sinh kế thí điểm. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn về kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển sinh kế; hỗ trợ kết nối người dân với các nguồn lực về vốn, kỹ thuật, đào tạo, thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và kết nối cung - cầu.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố trình bày nội dung chương trình phối hợp.

Chương trình cũng xác định tăng cường phối hợp trong các hoạt động “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, vận động nguồn lực xã hội; khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia cung ứng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phục vụ hoạt động nhân đạo, đồng thời giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống, sản phẩm làng nghề.

Trong đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh chủ trì rà soát nhu cầu, xác định đối tượng, vận động, kết nối và điều phối nguồn lực hỗ trợ nhân đạo, hỗ trợ sinh kế. Liên minh Hợp tác xã thành phố tư vấn chuyên môn về kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, tổ chức hoạt động, quản trị và phát triển mô hình phù hợp.