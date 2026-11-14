Bắc Ninh: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 tại phường Mão Điền

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng hội nghị. ( Ảnh: LN)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh; đại diện các bộ ban ngành của Trung ương và thành phố Bắc Ninh cùng đông đảo bà con nhân dân phường Mão Điền.

Đây cũng là dịp tri ân, vinh danh, khen thưởng các thầy cô giáo, những người ươm mầm, khơi dậy khát vọng học tập và dẫn dắt học sinh vươn lên, sống có lý tưởng và thành công, hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: LN)

Với truyền thống lâu đời về hiếu học, trọng học, Mão Điền, Bắc Ninh được biết đến rộng rãi với tên gọi "làng Đại học". Trải qua nhiều thế hệ, tinh thần vượt khó, coi trọng tri thức đã trở thành nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Xây dựng và củng cố tổ chức Hội Khuyến học vững mạnh là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường. Sau sáp nhập, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Hiện Hội Khuyến học phường Mão Điền có 32 Chi hội Khuyến học được thành lập tại các Tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị và hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả phong trào. Số lượng và chất lượng hội viên, các mô hình học tập không ngừng được nâng lên.

Xác định "Gia đình học tập" là tế bào, nền tảng quan trọng của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học phường Mão Điền đã quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả phong trào, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi gia đình và cộng đồng. Toàn phường có 5.436 gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình học tập", trong đó có 3.587 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập".

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường Trung học cơ sở Mão Điền. (Ảnh: LN)

Năm 2025, trong tổng số 8911 hộ gia đình trên địa bàn, có 5.970 gia đình đăng ký và 3.999 gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", đạt tỷ lệ 67%. 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 100% trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; tỷ lệ dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” đạt trên 70%. Nhiều dòng họ như Nguyễn Xuân, Lê Doãn, Đỗ, Nguyễn Đình, Lê Nho tiếp tục phát huy truyền thống khoa bảng, duy trì quỹ khuyến học, kịp thời động viên con cháu nỗ lực học tập, rèn luyện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, xúc động trước truyền thống hiếu học và những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài của nhân dân Mão Điền. Từ một vùng quê thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dân đã bền bỉ chăm lo việc học, coi tri thức là con đường quan trọng để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần làm nên danh tiếng “Làng đại học” Mão Điền.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: LN).

Đồng chí nhấn mạnh, đằng sau mỗi người con Mão Điền thành đạt là sự miệt mài học tập, sự tảo tần của ông bà, cha mẹ và sự tận tụy của các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Đặc biệt, những gia đình dù còn nhiều khó khăn vẫn chắt chiu cho con em đến trường; những người thầy, người cô tâm huyết; những dòng họ bền bỉ chăm lo việc học của con cháu.

Phó Thủ tướng nhận định, bài học đáng quý ở Mão Điền là khi chính quyền quan tâm đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Gia đình và dòng họ trân trọng truyền thống hiếu học và coi việc chăm lo học hành cho con em là trách nhiệm chung. Chính sự chung sức ấy đã giúp phong trào khuyến học lan tỏa trong cộng đồng và được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng các cá nhân Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: LN)

Từ thực tiễn Mão Điền, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương đổi mới hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, tạo cơ hội để người dân học nghề, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức phù hợp với công việc và cuộc sống. Đồng thời, nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm khuyến học, khuyến tài từ Mão Điền và các mô hình tiêu biểu khác để phổ biến, nhân rộng tại các địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời, vận dụng tri thức vào công việc và cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng thưởng các giáo viên đạt thành tích cao của phường Mão Điền. (Ảnh: LN)