Bắc Ninh: Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với đại diện Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung

Ngày 30/10, đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tiếp và làm việc với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Đức). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Đào Thanh Trường trao quà lưu niệm cho ông Stefan Mentschel

Về phía đoàn công tác của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung có ông Stefan Mentschel, Giám đốc khu vực Đông Nam Á kiêm Trưởng đại diện Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Hà Nội cùng các thành viên đoàn công tác.

Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung là quỹ chính trị của Cộng hòa Liên bang Đức, hoạt động tích cực trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, nghiên cứu học thuật, phát triển bền vững và tư vấn chính sách. Văn phòng đại diện của Quỹ tại Hà Nội đã có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, đồng hành với các cơ quan, học viện, trường đại học và địa phương trong triển khai những chương trình, dự án có ý nghĩa thực tiễn.

Tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Đào Thanh Trường nhiệt liệt chào mừng ông Stefan Mentschel cùng các thành viên đoàn công tác Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung đã đến thăm và làm việc với thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung đối với thành phố Bắc Ninh, đặc biệt là mong muốn tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tiễn và khả năng triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới. Nhấn mạnh đây là dịp để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hiểu rõ hơn về thế mạnh, định hướng và nhu cầu mỗi bên, qua đó từng bước nghiên cứu những nội dung hợp tác phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức có quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo và giao lưu Nhân dân. Những kết quả hợp tác đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương và tổ chức của hai bên.

Đồng chí Đào Thanh Trường cùng các đại biểu thành phố Bắc Ninh và đoàn công tác của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững, đồng chí khẳng định việc tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, trong đó có các tổ chức của Đức, có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh thành phố Bắc Ninh có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có truyền thống văn hóa đặc sắc, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường phát triển năng động. Trong thời gian qua, thành phố tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và nâng cao đời sống Nhân dân.

Với định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, Bắc Ninh mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong nghiên cứu, trao đổi tri thức, nâng cao năng lực quản lý và triển khai các sáng kiến phục vụ cộng đồng.

Đồng chí Đào Thanh Trường mong muốn Quỹ quan tâm trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu và tư vấn chính sách phục vụ phát triển địa phương; hỗ trợ kết nối với các chuyên gia, cơ sở nghiên cứu và đối tác phù hợp của Đức, qua đó tạo điều kiện để cán bộ, công chức của thành phố Bắc Ninh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn. Các hoạt động này cần gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, phát huy thế mạnh nghiên cứu của Quỹ và các đối tác, tạo điều kiện để những kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu được vận dụng hiệu quả trong công tác quản lý và phát triển.

Đồng chí cũng mong muốn tăng cường kết nối giữa Quỹ với các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trên địa bàn, trong đó có Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, nhằm mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm.

Trên cơ sở định hướng hoạt động và khả năng hỗ trợ của Quỹ, đồng chí mong muốn cùng trao đổi, lựa chọn những vấn đề phù hợp để nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến có tính ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đô thị, cải thiện đời sống nhân dân và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phát triển địa phương.

Đồng thời đề nghị Quỹ chia sẻ thêm về các chương trình đang triển khai tại Việt Nam, những lĩnh vực ưu tiên trong thời gian tới cũng như điều kiện và phương thức để các địa phương có thể tham gia, phối hợp thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên xác định những nội dung hợp tác khả thi, có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với nguồn lực hiện có.

Đồng chí tin tưởng rằng, với kinh nghiệm hoạt động quốc tế, năng lực nghiên cứu và mạng lưới đối tác của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung, cùng với nhu cầu và định hướng phát triển của thành phố Bắc Ninh, hai bên có nhiều cơ hội để thúc đẩy các hoạt động trao đổi, kết nối và hợp tác.

Thay mặt đoàn công tác của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung, ông Stefan Mentschel cảm ơn lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đã dành thời gian tiếp đoàn, tạo điều kiện để đoàn có cơ hội trao đổi, tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác quốc tế, nghiên cứu học thuật, phát triển bền vững và tư vấn chính sách tại Bắc Ninh. Nhấn mạnh đây chính là cơ sở quan trọng để thành phố Bắc Ninh và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Ông Stefan Mentschel hy vọng, thông qua cuộc trao đổi và hợp tác lần này, hai bên sẽ sớm đạt được những kết quả tích cực, tạo thêm cơ hội phát triển tốt đẹp giữa thành phố Bắc Ninh và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung.