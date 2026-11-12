Bắc Ninh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn dự Lễ khởi công Dự án mở rộng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên

Sáng 12/11, tại Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên (phường Võ Cường), Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tại buổi Lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo phường Võ Cường và đại diện Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Dự án được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 10/12/2025. Theo quy hoạch, dự án thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất mở rộng khoảng 0,9 ha, nâng tổng diện tích khuôn viên nhà trường sau đầu tư lên khoảng 3,58 ha.

Các hạng mục chính gồm: Xây mới khối nhà lớp học cao 5 tầng với diện tích khoảng 1.090m2 , tổng diện tích sàn khoảng 5.650 m2; nhà đa năng diện tích 660 m2, nhà để xe diện tích khoảng 1.358 m2. Đồng thời, đầu tư san nền, xây dựng tường rào, sân thể thao, các công trình phụ trợ; cải tạo nhà lớp học A và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, phá dỡ những hạng mục đã hư hỏng, không còn khả năng sử dụng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 107 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng và lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình góp phần khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, bổ sung không gian học tập, giảng dạy và rèn luyện thể chất, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo. Qua đó, tạo nền tảng để Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định Bắc Ninh luôn xác định phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chiến lược; đầu tư cơ sở vật chất trường học đồng bộ, hiện đại luôn được quan tâm, ưu tiên.

Đồng chí nhấn mạnh, trải qua 120 năm, Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, là niềm tự hào của ngành Giáo dục và Nhân dân địa phương. Vì vậy, dự án mở rộng cơ sở vật chất nhà trường vào đúng dịp kỷ niệm 120 năm thành lập trường có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với nhà trường.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, các sở, ngành, phường Võ Cường, Ban Giám hiệu, giáo viên nhà trường và Nhân dân có đất trong khu vực dự án đã phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 thực hiện đúng quy định về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí; giám sát nhà thầu; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu huy động đủ nhân lực, thiết bị, thi công đúng tiến độ đã cam kết, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Công trình nằm trong trường đang hoạt động, nên phải có phương án phân khu, rào chắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thầy và trò, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới việc dạy và học.

Đồng chí Mai Sơn (thứ 3 từ phải qua) cùng lãnh đạo phường Võ Cường tham quan cơ sở vật chất Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành và UBND phường Võ Cường theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, không để ảnh hưởng tiến độ dự án. Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, bố trí hoạt động dạy học phù hợp, giữ ổn định nền nếp. Đồng thời, chuẩn bị tốt việc tiếp nhận, khai thác công trình sau khi hoàn thành, đưa vào hoạt động, sử dụng hiệu quả.