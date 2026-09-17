Bắc Ninh: Phổ biến quy định pháp luật về xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Ngày 17/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt quy định pháp luật về xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật được triển khai chi tiết và cụ thể. Các đại biểu được nghe phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế theo Điều 11 Luật Bảo hiểm y tế.

Ban Tổ chức cũng tập trung hướng dẫn quy định tại Điều 51, Điều 52 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, nội dung hội nghị đi sâu vào quy định về tội gian lận bảo hiểm y tế tại Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung). Đi kèm với đó là hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215 và Điều 216 của Bộ luật Hình sự theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cũng như hướng dẫn kiến nghị khởi tố theo các điều luật này tại Công văn số 5659/BCA-CSKT ngày 15/12/2025 của Bộ Công an. Cùng với đó, đại diện Công an tỉnh cũng trực tiếp hướng dẫn cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, quy trình thu thập tài liệu chứng cứ và thủ tục kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hồ Minh Thế phát biểu kết luận hội nghị.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chỉ ra những nguy cơ làm gia tăng bất thường chi phí khám, chữa bệnh, trong đó có tình trạng chênh lệch giá thuốc giữa các cơ sở, lạm dụng chỉ định xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, kéo dài ngày điều trị, một số cơ sở có số lượng cấp giấy đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội tăng cao…

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt quản lý và phối hợp liên ngành trong giải quyết triệt để các rủi ro này. Phát biểu chỉ đạo các cơ sở y tế tại đây, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, đặt yêu cầu tuân thủ chuyên môn lên hàng đầu; đặc biệt coi trọng tính trung thực, chính xác của hồ sơ bệnh án và dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tuyệt đối không để xảy ra các hành vi có tính chất trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; các cơ sở y tế phải chủ động kiểm tra và tự chấn chỉnh…

Đại diện cơ sở khám, chữa bệnh trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Minh Thế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh nhấn mạnh công tác quản lý, phòng chống gian lận và lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Y tế và Bộ Công an chỉ đạo sát sao. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế cùng đội ngũ cán bộ phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thay đổi tư duy quản lý trong tình hình mới. Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh và Ban Giám đốc các bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm kỷ cương và tối ưu hóa quyền lợi chính đáng cho người dân khi khám, chữa bệnh.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tổ chức, cá nhân liên quan; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, qua đó bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người bệnh và giữ vững sự an toàn, minh bạch cho quỹ bảo hiểm y tế.