Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Trực tiếp truyền đạt các chuyên đề là Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, giảng viên cao cấp.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Quang Khải nhấn mạnh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là những nhiệm vụ quan trọng, gắn với quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, kỷ cương hành chính và niềm tin của Nhân dân.

Thời gian qua, các cấp, ngành quan tâm triển khai, giải quyết nhiều vụ việc, góp phần nâng cao công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn hạn chế như xử lý đơn thư chưa kịp thời, phối hợp thiếu chặt chẽ, kỹ năng tiếp công dân của một bộ phận cán bộ còn hạn chế.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các luật sửa đổi, bổ sung tập trung vào nhiều nội dung quan trọng, làm rõ những điểm mới, quy định cần lưu ý và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Nội dung điều chỉnh chủ yếu liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ người tố cáo và hoàn thiện các quy định về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực...

Các luật được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng truyền đạt các điểm cần lưu ý của các luật sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật mới, giảng viên dành thời gian trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

Thông qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.