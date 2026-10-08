Bắc Ninh: Phổ biến, quán triệt Luật Phát triển đô thị năm 2026

Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố: Mai Sơn, Đào Quang Khải, Đào Thanh Trường; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Văn Tuấn.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, gồm 5 chương, 66 điều, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Quang Khải nhấn mạnh, đô thị hóa và phát triển đô thị là động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố Bắc Ninh nói riêng. Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị có ý nghĩa chiến lược, không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển đô thị mà còn tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại, mở ra cơ hội để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đối với thành phố Bắc Ninh, việc phổ biến, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật có ý nghĩa thiết thực. Thành phố đang đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, hoàn thiện không gian đô thị và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Việc triển khai hiệu quả Luật Phát triển đô thị được xác định là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung được báo cáo viên truyền đạt, đặc biệt là các điểm mới của Luật, những quy định liên quan trực tiếp đến thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các nội dung cần triển khai ngay sau khi Luật có hiệu lực.

Các vấn đề chưa rõ hoặc còn có cách hiểu khác nhau cần được trao đổi, thảo luận với báo cáo viên để được giải đáp, hướng dẫn, qua đó bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải phát biểu.

Ngay sau hội nghị, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phát triển đô thị, các văn bản liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật và Nghị định trên địa bàn.

Các sở, ngành phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và quy định hiện hành của thành phố liên quan đến phát triển đô thị. Qua đó, xác định những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ do không còn phù hợp; tổng hợp những nội dung khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền để báo cáo UBND thành phố và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý.

Các cơ quan chuyên môn tham mưu rà soát quy hoạch của thành phố phù hợp với giai đoạn phát triển mới; nghiên cứu các điều kiện, nguồn lực để tiến tới thành lập khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp... trên địa bàn thành phố.

Báo cáo viên Bộ Tư pháp quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Luật Phát triển đô thị.

Tại hội nghị, báo cáo viên Bộ Tư pháp quán triệt những nội dung cốt lõi, vượt trội, điểm mới của Luật Phát triển đô thị; các cơ chế, chính sách đặc thù; phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Luật Phát triển đô thị tập trung thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phân quyền cho thành phố quyết định, từ đó tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị đặc biệt. Đồng thời, tăng cường yêu cầu về kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Qua đó, Luật hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và huy động tối đa nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Luật cũng quy định cụ thể về thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt, khu kinh tế đặc biệt và phát triển khu đô thị lấn biển, cùng các nguyên tắc đầu tư, ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược...