Bắc Ninh phổ biến chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh cùng đại diện viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, bán dẫn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Gia Phong phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Bắc Ninh có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp công nghệ số với hệ thống hạ tầng công nghiệp được quy hoạch gồm 72 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 21.519 ha và khoảng 1.282 doanh nghiệp điện tử. Đến năm 2026, lĩnh vực bán dẫn và công nghiệp phụ trợ bán dẫn thu hút 33 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 2,7 tỷ USD. Một số dự án quy mô lớn có thể kể đến như Amkor Technology với vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, Hana Micron Vina với vốn đầu tư 669 triệu USD.

Thời gian qua, thành phố luôn chú trọng hoàn thiện môi trường kinh doanh thông qua các chính sách thiết thực như hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân lực bán dẫn, AI và công nghiệp số; giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp; mô hình “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 60%”, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư… Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, phát triển (R&D); việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đổi mới công nghệ từ chính sách đang trở nên cấp thiết.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Vì vậy, hội thảo là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng cập nhật chính sách mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có quy định về phát triển nhân lực công nghệ số theo Nghị định số 353/2025/NĐ-CP.

Đại diện Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia trực tiếp giới thiệu điều kiện, quy trình và hướng dẫn thủ tục hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ Quỹ, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tiếp cận nguồn lực ứng dụng và làm chủ công nghệ. Các chuyên gia đến từ MedCAT, Tập đoàn Công nghệ CMC và LuatVietnam chia sẻ giải pháp về chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ công vụ, quản lý và thực thi các quy định pháp luật.

Đại diện Cục Công nghiệp công nghệ thông tin phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua đó, các đại biểu được tiếp cận cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số, hình thành hệ sinh thái liên kết giữa nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng và đào tạo nhân lực; cung cấp thêm thông tin, kinh nghiệm để doanh nghiệp và cơ quan quản lý khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ số trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kết nối, tham mưu và phối hợp với các cơ quan Trung ương, đơn vị liên quan trong triển khai chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.