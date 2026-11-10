Bắc Ninh: Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu

Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu được quy hoạch cùng khu tái định cư Gia Bình.

Khu vực quy hoạch thuộc phường Gia Bình, xã Đông Cứu và xã Đại Lai có diện tích 223,3 ha, dân số dự kiến 36.955 người. Quy hoạch nhằm tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị hài hòa, tạo điểm nhấn cho đô thị khu vực phía Bắc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị phía Nam sông Đuống.

Các chức năng chính gồm: Nhà ở, thương mại - dịch vụ, du lịch và tiện ích đô thị. Trong đó, đất nhà ở có diện tích khoảng 74,34 ha; đất công trình hạ tầng xã hội 51,23 ha; đất giao thông 76,37 ha; bãi đỗ xe 12,1 ha và mặt nước 6,41 ha. Các loại hình nhà ở gồm nhà ở làng xóm đô thị hóa, nhà liền kề, chung cư và chung cư hỗn hợp; không bố trí nhà ở xã hội.