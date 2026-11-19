Quản lý, bảo vệ hơn 10.700ha rừng và đất lâm nghiệp

Theo Quyết định số 3094/QĐ-UBND, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động hiện đang quản lý, sử dụng tổng diện tích 10.722,01ha. Trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 10.718,78ha; diện tích đất trụ sở trạm, văn phòng và vườn ươm là 3,23ha. Phạm vi quản lý trải rộng trên địa bàn 6 xã gồm: An Lạc, Dương Hưu, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động và Yên Định.

Về hiện trạng tài nguyên rừng, trong tổng số 10.718,78ha đất rừng và đất lâm nghiệp, diện tích có rừng tự nhiên là 8.355,62ha, gồm 7.816,96ha rừng phòng hộ và 538,66ha rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng đạt 1.565,81ha, trong đó rừng phòng hộ là 973,53ha, rừng sản xuất là 592,28ha. Ngoài ra, diện tích đất chưa thành rừng là 797,35ha.

Trên cơ sở hiện trạng tài nguyên, phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026-2030 xác định mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý diện tích rừng được giao; phát huy vai trò phòng hộ đầu nguồn, giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng.

Thành phố Bắc Ninh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động, giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, phương án đặt mục tiêu bảo vệ toàn bộ diện tích 10.718,78ha rừng hiện có, trong đó rừng phòng hộ là 9.165,62ha và rừng sản xuất là 1.553,16ha. Cùng với công tác bảo vệ, các hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi, làm giàu rừng và chăm sóc rừng trồng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, khả năng phòng hộ và giá trị sinh thái của hệ sinh thái rừng.

Trong giai đoạn này, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động dự kiến thực hiện làm giàu 80,37ha rừng tự nhiên; chăm sóc làm giàu rừng tự nhiên 120 lượt ha; chăm sóc rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung 50 lượt ha. Đối với rừng sản xuất, kế hoạch trồng lại và chăm sóc năm thứ nhất trên diện tích rừng trồng đã khai thác là 219,15ha; chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm thứ hai và năm thứ ba với diện tích 1.292,76ha.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được đặt ra với nhiều nhiệm vụ cụ thể. Theo phương án, sẽ tổ chức 5 cuộc diễn tập chữa cháy rừng, 4 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và 5 hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng. Đồng thời, thành lập 22 chốt phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng mùa khô; đầu tư, mua sắm công cụ hỗ trợ, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, phương án bố trí xây dựng mới 20km đường tuần tra bảo vệ rừng, phát quang 56km đường tuần tra; xây dựng mới 2km đường băng trắng cản lửa tại xã Tuấn Đạo trong năm 2027 và tu bổ, nâng cấp 73,30km đường băng trắng cản lửa tại các xã An Lạc, Dương Hưu, Tuấn Đạo.

Các hạng mục phục vụ quản lý, bảo vệ rừng khác cũng được xác định cụ thể, gồm: xây dựng 24 bảng nội quy, quy chế bảo vệ rừng; Xây dựng mới 66 biển cấm lửa, biển cấm chặt cây; đầu tư 6 bảng cấp dự báo cháy rừng tự động và 3 chòi canh lửa rừng; sơn kẻ, vẽ chữ mốc ranh giới tại 1.043 mốc. Đồng thời, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 4 trạm bảo vệ rừng gồm Bồng Am, Dương Hưu, An Lạc và Đá Bờ.

Dự kiến bố trí hơn 88 tỷ đồng, nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái

Một trong những nội dung đáng chú ý của phương án là kế hoạch sử dụng đất và tổ chức các hoạt động phát triển rừng trong giai đoạn 2026-2030.

Theo quyết định, tổng diện tích đất do Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý, sử dụng trong giai đoạn này là 9.540,52ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 9.537,29ha, diện tích đất khác là 3,23ha.

Đáng chú ý, phương án xác định chuyển diện tích 1.154,89ha rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý sang rừng đặc dụng. Đồng thời, thu hồi 26,6ha đất rừng trồng sản xuất để thực hiện khai thác mỏ cát kết tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo.

Đối với công tác giao khoán, giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoán ổn định diện tích trồng và chăm sóc rừng trồng sản xuất là 219,15ha. Diện tích khoán bảo vệ rừng đạt 24.197,98 lượt ha, trong đó năm 2026 là 8.197,98ha; giai đoạn 2027-2030 bình quân 4.000ha/năm.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, phương án cũng đặt ra định hướng khai thác các giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng theo hướng bền vững. Cụ thể, diện tích khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng dự kiến đạt 269,63ha trong cả giai đoạn 2026-2030. Việc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên không áp dụng theo phương án.

Đối với hoạt động dịch vụ môi trường rừng, Ban quản lý tiếp tục cung ứng dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; tham gia dự án hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng nhằm giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng, suy thoái rừng và quản lý rừng bền vững. Đồng thời, nghiên cứu cho thuê môi trường rừng để bảo vệ cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với kinh doanh dịch vụ du lịch.

Định hướng phát triển du lịch sinh thái cũng được đưa vào phương án với kế hoạch xây dựng 1 đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ Sơn Động giai đoạn 2026-2030. Trong đó, xác định xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch sinh thái tại khu vực Hồ Khe Chão, thôn Tảu, xã Dương Hưu.

Theo phương án, tổng nhu cầu vốn thực hiện quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026-2030 là 88.226,98 triệu đồng. Trong đó, kinh phí bảo vệ rừng là 29.105,28 triệu đồng; phát triển rừng 40.592,43 triệu đồng; xây dựng cơ sở hạ tầng 16.629,27 triệu đồng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 1.000 triệu đồng; đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực 450 triệu đồng và xây dựng phương án quản lý rừng bền vững 450 triệu đồng.

Về nguồn vốn, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí 53.409,80 triệu đồng, gồm vốn sự nghiệp lâm nghiệp 53.394,59 triệu đồng và vốn trồng rừng thay thế 15,21 triệu đồng. Nguồn vốn tự có là 34.817,18 triệu đồng.

Để bảo đảm triển khai phương án, UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu bố trí, phân bổ kinh phí hằng năm theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch bền vững; phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao trong phạm vi rừng được giao quản lý.

Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động có trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung được phê duyệt, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và phân công trách nhiệm; quản lý, sử dụng diện tích đất, rừng được giao đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

UBND các xã An Lạc, Dương Hưu, Tây Yên Tử và Tuấn Đạo được giao phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp thúc đẩy, kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái.