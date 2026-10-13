Đề án hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, dịch chuyển từ gia công đơn giản sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án hiện đại nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Bắc Ninh phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo Đề án, thành phố đề ra quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp chủ lực, lấy nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp FDI làm căn cứ định hướng thu hút đầu tư. Trọng tâm là phát triển theo chiều sâu, thúc đẩy chuyển đổi số, sản xuất xanh và thông minh để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động trong các ngành ưu tiên, trong đó khoảng 60% doanh nghiệp nội địa đạt tiêu chuẩn quản lý quốc tế và trở thành nhà cung cấp chính thức cho các tập đoàn lớn. Hằng năm, thành phố hỗ trợ ít nhất 20 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức tối thiểu 2 hoạt động kết nối cung - cầu và xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về công nghiệp hỗ trợ. Định hướng đến năm 2035, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đạt từ 1.000 đơn vị trở lên, với khoảng 80% doanh nghiệp nội địa áp dụng hệ thống quản lý chuẩn toàn cầu, hình thành mạng lưới cung ứng đồng bộ và chủ động một số công nghệ cốt lõi.

Trong giai đoạn đến năm 2030, thành phố tập trung nguồn lực phát triển theo các lĩnh vực ưu tiên, hàng đầu là công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử và bán dẫn nhằm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực. Tiếp đó là các lĩnh vực phục vụ công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo - tự động hóa, sản xuất và lắp ráp ô tô (chú trọng ô tô điện và phương tiện thông minh), cùng với phát triển có chọn lọc ngành dệt may - da giày theo hướng sản xuất xanh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, ưu tiên bố trí 5% quỹ đất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, logistics và năng lượng sạch. Bên cạnh đó, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến sản xuất (áp dụng ISO, IATF, Kaizen, Lean), thúc đẩy mô hình nhà máy thông minh, bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo đặt hàng và đẩy mạnh chuỗi sự kiện kết nối cung - cầu (Matching Event) để giúp doanh nghiệp nội địa tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

UBND thành phố giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và chủ trì tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt Nghị quyết về “Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”, ban hành trong Quý IV/2026; đồng thời hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số về công nghiệp hỗ trợ trong quý I/2027.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí ngân sách, hướng dẫn quản lý kinh phí và phối hợp xúc tiến đầu tư.

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và phát triển hệ thống phòng thử nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì điều tra, dự báo nhu cầu và đào tạo nguồn nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các xã, phường có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và kết nối các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa trên địa bàn.