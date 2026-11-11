Bắc Ninh phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035

Theo Chương trình, thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có thế mạnh, tạo đột phá trong các ngành điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, công nghệ số, dữ liệu lớn, công nghiệp phụ trợ cho hàng không và nhà máy sản xuất thông minh. Trong đó, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ giữ vai trò trung tâm, lực lượng nòng cốt; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế minh bạch và hỗ trợ nguồn lực để thúc đẩy phát triển.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, thành phố phấn đấu có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động trong các ngành ưu tiên; khoảng 60% doanh nghiệp nội địa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Tỷ lệ nội địa hóa phấn đấu đạt 25 - 30% đối với ngành điện tử, 45% đối với cơ khí chế tạo, 22 - 30% đối với ngành ô tô và 15% đối với công nghiệp công nghệ cao. Hằng năm, hỗ trợ ít nhất 20 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tổ chức tối thiểu 2 hoạt động kết nối cung - cầu với các tập đoàn đa quốc gia.

Bắc Ninh tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển cụm công nghiệp. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tầm nhìn đến năm 2035, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đạt từ 1.000 doanh nghiệp trở lên; khoảng 80% doanh nghiệp nội địa áp dụng tiêu chuẩn mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành điện tử, cơ khí, ô tô và công nghệ cao tiếp tục được nâng cao, từng bước hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển ở trình độ cao.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chương trình xác định một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; quy hoạch quỹ đất chuyên ngành và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nhà máy thông minh, chuyển đổi xanh; thúc đẩy liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển thị trường thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu số về năng lực cung ứng của doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu hằng năm; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch B2B, hội chợ, triển lãm nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 165.800 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố bố trí 99.900 triệu đồng, các nguồn huy động hợp pháp khác là 65.900 triệu đồng.

UBND thành phố giao Sở Công Thương làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai Chương trình; xây dựng dự toán kinh phí hằng năm và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách, hướng dẫn quản lý, quyết toán kinh phí và phối hợp xúc tiến thu hút đầu tư. Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách các nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D).

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì khảo sát, dự báo nhu cầu nhân lực, tổ chức đào tạo gắn với yêu cầu của doanh nghiệp; Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án thứ cấp công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, các hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thông qua Chương trình, thành phố kỳ vọng từng bước nâng cao năng lực sản xuất, trình độ công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tạo nền tảng thúc đẩy công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.