Theo Quyết định, thành phố phê duyệt danh mục 33 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Bắc Ninh phê duyệt 33 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2027.

Các địa điểm được lựa chọn đa dạng, gồm khu vực quảng trường, sân vận động, trung tâm văn hóa - triển lãm, phố đi bộ, khu dân cư, khu đô thị, công viên và các khu vực công cộng phù hợp. Một số địa điểm tiêu biểu như: Trung tâm Văn hóa - Triển lãm, khu vực xung quanh nhà thi đấu thể thao và phố đi bộ thuộc khu đô thị phía Nam (phường Bắc Giang); Trung tâm Quảng trường Thân Nhân Trung (phường Việt Yên); Quảng trường Lương Văn Nắm (xã Tân Yên); Công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Võ Cường); Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh); Khu du lịch văn hóa tâm linh Tây Yên Tử (xã Tây Yên Tử)…

Về lĩnh vực ưu tiên, thành phố tập trung vào 4 nhóm ngành hàng chính. Trong đó, ưu tiên giới thiệu, quảng bá và kết nối xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản đặc sản, chủ lực, đặc trưng; sản phẩm OCOP, nông sản chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, thực phẩm an toàn, hữu cơ; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm bảo đảm quy định về chất lượng, bao bì, nhãn mác, xuất xứ, truy xuất nguồn gốc.

Thành phố cũng ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ thuộc ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, tự động hóa, bán dẫn, công nghệ thông tin, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ sản xuất, chế biến nông sản. Cùng với đó là các sản phẩm, dịch vụ thương mại, thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng, logistics, du lịch, nhà hàng, khách sạn, thể thao, văn hóa, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Nhóm lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới, xây dựng, vật liệu xây dựng, ứng dụng khoa học công nghệ và các sản phẩm, dịch vụ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội cũng nằm trong danh mục ưu tiên.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan quản lý hoạt động, xác nhận, hướng dẫn doanh nghiệp, thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên đã được phê duyệt; đồng thời, thường xuyên rà soát, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp với tình hình thực tiễn.