Theo quy định, mỗi UBND xã, phường được cử tối đa 2 dự án tham dự. Riêng phường Kinh Bắc và phường Bắc Giang, mỗi đơn vị được cử tối đa 4 dự án. Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở có học sinh thuộc đối tượng dự thi và Trường Trung học phổ thông Thân Nhân Trung, được cử tối đa 2 dự án. Các trường trung học phổ thông: Chuyên Bắc Ninh, Chuyên Bắc Giang, Hàn Thuyên và Ngô Sĩ Liên, mỗi đơn vị được cử tối đa 3 dự án.

Không gian sáng tạo của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.

Các dự án được đánh giá, xếp giải theo từng nhóm lĩnh vực dự thi, căn cứ vào điểm đánh giá, không phân biệt cấp học, dự án cá nhân hay tập thể. Cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Tổng số giải không vượt quá 60% tổng số dự án dự thi. Những dự án đạt từ 50 điểm trở lên mới được xét giải.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, vào trung tuần tháng 12/2026. Sau vòng thi chung khảo, Ban tổ chức sẽ dành 1 ngày để lựa chọn các dự án xuất sắc tham dự Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

Trước đó, tại Cuộc thi năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục Bắc Ninh có 5/6 dự án tham dự đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Tư. Giải Nhất thuộc về dự án “Nghiên cứu và chế tạo giường y tế thông minh tích hợp AI hỗ trợ chăm sóc và cảnh báo sức khỏe” của học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang).