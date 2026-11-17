Bắc Ninh: Phát triển văn hóa thành nguồn lực cho tăng trưởng

BẮC NINH - Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp, ngành tập trung chuyển hóa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh ban hành Công văn số 2170-CV/TU ngày 15/10/2026, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Trọng tâm là chuyển hóa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và giá trị gia tăng, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế. Các địa phương, đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu; tập trung khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, thị trường, nhân lực và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

Cùng với phát triển kinh tế văn hóa, thành phố chú trọng xây dựng và thực hành các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam, con người Bắc Ninh; đưa các giá trị văn hóa thành hành vi ứng xử cụ thể trong cơ quan, gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng. Đẩy mạnh truyền thông số, mở rộng hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Bắc Ninh.

Trước mắt, các cấp, ngành tập trung tổ chức thiết thực Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, góp phần đưa chủ trương phát triển văn hóa vào đời sống.