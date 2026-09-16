Bắc Ninh phát triển nhà ở xã hội gắn với không gian công nghiệp

Với 1.236 căn nhà ở xã hội, dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động tại khu vực tập trung đông khu công nghiệp, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng xã hội gắn với phát triển công nghiệp của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích khoảng 4,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.048 tỷ đồng, gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng với 1.558 căn hộ. Trong đó, 3 tòa nhà ở xã hội có 1.236 căn, gồm 1.008 căn để bán và 228 căn cho thuê; tòa nhà thương mại có 322 căn. Dự án đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.600 người, các căn hộ có diện tích từ 27,6-63,9 m².

Không chỉ cung cấp chỗ ở, dự án được đầu tư các hạng mục phục vụ đời sống cư dân như trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, khu để xe máy, cây xanh, cảnh quan và khu vui chơi. Việc mua, thuê nhà ở tại dự án được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu. Tại tòa thương mại CT.01, khách hàng đã ký hợp đồng mua bán 242/322 căn, trong đó 67 căn đã được bàn giao. Tại 3 tòa nhà ở xã hội, đã ký hợp đồng mua bán 712/1.008 căn. Tòa CT.01 tiếp tục bàn giao theo tiến độ hợp đồng; 3 tòa nhà ở xã hội dự kiến bàn giao từ cuối tháng 9/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn cùng chủ đầu tư trao chìa khóa, tặng hoa chúc mừng một số cư dân đầu tiên tại Khu nhà ở xã hội. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, Bắc Ninh có tốc độ công nghiệp hóa cao, tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng lao động lớn. Do đó, phát triển nhà ở xã hội cùng với đô thị và các hạ tầng xã hội thiết yếu không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, toàn tỉnh đang triển khai 135 dự án nhà ở xã hội với tổng số hơn 152.000 căn hộ, trong đó đã cơ bản hoàn thành khoảng 32.000 căn; riêng 6 tháng đầu năm 2026 hoàn thành khoảng 8.000 căn hộ. Tại phường Nếnh, tỉnh đã và đang triển khai 13 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với gần 25.000 căn hộ.

Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân, người lao động tạm trú, nhu cầu về nhà ở tại phường Nếnh vẫn lớn. Việc hoàn thành, đưa Vegahomes vào sử dụng góp phần bổ sung nguồn cung, tạo thêm lựa chọn về chỗ ở phù hợp cho người lao động, đồng thời hình thành thêm các tiện ích xã hội phục vụ cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích phục vụ cư dân được đầu tư đồng bộ; tuân thủ các quy định về chất lượng công trình, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành, bảo trì, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn. Việc bán, cho thuê và quản lý nhà ở xã hội phải đúng đối tượng, đúng điều kiện, công khai, minh bạch, góp phần bảo đảm chính sách đến đúng người thụ hưởng.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương được đề nghị tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, bảo đảm dự án được quản lý, vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả.

Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục phát triển nhà ở xã hội tại các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và đông người lao động, gắn nhà ở với giao thông, trường học, y tế, thương mại, dịch vụ và các thiết chế xã hội cần thiết. Qua đó, tạo điều kiện để người lao động có chỗ ở phù hợp, ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với địa phương, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái phục vụ sản xuất và phát triển công nghiệp bền vững.