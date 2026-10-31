Bắc Ninh phát triển mạnh cây ăn quả chủ lực

Để bảo đảm vụ thu hoạch các loại trái cây chủ lực được thuận lợi, ngành chức năng và chính quyền địa phương đang tăng cường kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp thu mua, doanh nghiệp chế biến, hệ thống siêu thị, khuyến khích xây dựng các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ; từng bước hình thành các hợp đồng liên kết có thỏa thuận rõ về sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao hàng và phương thức thu mua.

Bên cạnh đó, chủ động kết nối doanh nghiệp từ trước thời điểm thu hoạch để khảo sát vùng nguyên liệu, thống nhất yêu cầu về chất lượng, quy cách sản phẩm và phương án thu mua, ký hợp đồng tiêu thụ ổn định, lâu dài. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển các sản phẩm được phân loại theo chất lượng và phân khúc thị trường; đa dạng hóa quy cách đóng gói, trọng lượng và hình thức phân phối nhằm mở rộng đối tượng khách hàng, nâng cao giá trị thương mại.

Ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với thời vụ thu hoạch từng loại quả; tăng cường giới thiệu sản phẩm tại hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ, sự kiện quảng bá nông sản. Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, giới thiệu rõ nguồn gốc, vùng sản xuất, đặc điểm chất lượng và quy trình sản xuất an toàn.

Mặt khác, quan tâm mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Trong đó, đối với bưởi và ổi đã có hoạt động xuất khẩu, cần ưu tiên củng cố các chuỗi cung ứng hiện có, nâng cao chất lượng và tính ổn định của nguồn hàng, đồng thời nghiên cứu mở rộng thị trường trên cơ sở đơn hàng và yêu cầu cụ thể của đối tác.

Đối với cam và táo, chủ động khảo sát thị trường tiềm năng, kết nối doanh nghiệp xuất khẩu, đánh giá điều kiện sản xuất, chất lượng sản phẩm, thời gian bảo quản và chi phí logistics trước khi xây dựng phương án phát triển thị trường.