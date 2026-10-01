Bắc Ninh phát triển du lịch từ giá trị di sản

Bắc Ninh - Miền di sản

Du lịch Bắc Ninh hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 24/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030, du lịch Bắc Ninh trở thành ngành kinh tế quan trọng, hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản - nghỉ dưỡng của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.

Mục tiêu 2030

Sản phẩm

Giải pháp

Lộ trình

Tầm nhìn 2045

Văn bản gốc

1

Mục tiêu đến năm 2030

Khách du lịch

Đạt trên 10 triệu lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt.

Số lượt khách du lịch tăng khoảng 10 - 12%/năm.

Thương hiệu và sản phẩm

Định vị thương hiệu “Bắc Ninh - Miền di sản”.

Hình thành 4 không gian phát triển du lịch trọng điểm.

Phấn đấu hình thành 2 - 3 sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Bắc Ninh và các tuyến du lịch liên kết với vùng Thủ đô, các địa phương.

Đầu tư và lưu trú

Phấn đấu thu hút đầu tư, phát triển thêm ít nhất từ 2 - 3 khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao.

Chuẩn bị điều kiện để hình thành ít nhất 1 khu du lịch quốc gia, 2 khu du lịch cấp tỉnh.

Du lịch thông minh

Phấn đấu 100% khu, điểm du lịch trọng điểm ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành và xúc tiến quảng bá.

80% khu, điểm du lịch triển khai hệ thống thuyết minh thông minh, thuyết minh số đa ngôn ngữ.

100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia nền tảng số, ứng dụng thanh toán điện tử.

2

Lấy du lịch văn hóa - di sản làm sản phẩm chủ đạo

Bắc Ninh tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc vùng Kinh Bắc, đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm, thành phố định hướng chuyển trải nghiệm du lịch di sản từ “tham quan” sang “tương tác”, hình thành cơ sở dữ liệu di sản - du lịch dùng chung.

Các tour, tuyến chuyên đề gắn với dân ca Quan họ, tranh Đông Hồ, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và các giá trị văn hóa đặc sắc của thành phố được chú trọng xây dựng.

Du lịch cộng đồng phát triển gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn, làng nghề và trải nghiệm văn hóa bản địa; phấn đấu các địa phương có một sản phẩm du lịch đặc thù riêng.

3

Sáu nhóm sản phẩm du lịch

Du lịch văn hóa - di sản - nghỉ dưỡng.

Du lịch cộng đồng và làng nghề.

Du lịch sinh thái, nông nghiệp - nông thôn.

Du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và golf.

Du lịch công nghiệp và du lịch MICE — hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện.

Du lịch sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và công nghệ số.

4

Ưu tiên khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày

Kế hoạch ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và đi du lịch quanh năm; đẩy mạnh thu hút khách quốc tế có mức chi tiêu cao, khách chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, khách có nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo.

Thành phố mở rộng các phân khúc du lịch MICE, chăm sóc sức khỏe, y tế, điện ảnh, golf, thể thao và cộng đồng; phát triển du lịch mua sắm gắn với hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm OCOP.

Liên kết với vùng Thủ đô và các địa phương được tăng cường để mở rộng không gian du lịch, phát triển sản phẩm liên vùng và kết nối thị trường khách.

5

Tám nhóm nhiệm vụ và giải pháp

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1. Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm

Nhận thức đầy đủ vai trò của du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả phát triển du lịch; xây dựng Bắc Ninh thành điểm đến an toàn, thân thiện, xanh và bền vững.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; tạo thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ sở lưu trú homestay và xúc tiến du lịch; đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. Phát triển hạ tầng đồng bộ

Phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ du lịch tại các khu vực trọng điểm. Hoàn thiện bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, trạm dừng nghỉ và các công trình hỗ trợ du khách; đầu tư hạ tầng kinh tế đêm, không gian đi bộ; thu hút các tổ hợp dịch vụ, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao.

4. Phát triển thị trường, sản phẩm du lịch giá trị cao

Nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường; ưu tiên khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Phát triển các nhóm sản phẩm đặc trưng, chủ lực; mở rộng du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, nông thôn, làng nghề; khai thác hiệu quả di tích, di sản và các thiết chế văn hóa, thể thao.

5. Quảng bá, xúc tiến và xây dựng thương hiệu

Phát triển thương hiệu “Bắc Ninh - Miền di sản” gắn với hệ giá trị văn hóa Kinh Bắc. Tăng cường quảng bá trên báo chí, ứng dụng truyền thông và tiếp thị số; mở rộng liên kết, hợp tác; đăng cai các hội nghị, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, quốc tế nhằm thu hút khách.

6. Phát triển nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ; hỗ trợ lao động nông thôn và người làm du lịch cộng đồng. Khuyến khích doanh nghiệp du lịch có năng lực quản trị hiện đại; đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người kinh doanh dịch vụ du lịch.

7. Ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển du lịch thông minh

Xây dựng nền tảng số dùng chung, tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong hệ sinh thái du lịch. Ứng dụng công nghệ trong quản trị, bán hàng, thanh toán không tiền mặt và cá nhân hóa dịch vụ; bố trí nguồn lực chuyển đổi số đồng bộ, tránh manh mún, lãng phí.

8. Đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến

Nâng cao năng lực quản trị từ thành phố đến cấp xã; kiểm tra hoạt động kinh doanh, giám sát dự án đầu tư và xử lý vi phạm. Bảo vệ di sản, cảnh quan, môi trường; đầu tư thu gom, xử lý nước thải, rác thải, giảm rác thải nhựa; khuyến khích du lịch xanh và kinh tế tuần hoàn.

6

Mười nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030

Tất cả2026 - 20302027 - 20302027 - 2029

2026 - 2030Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch

2026 - 2030Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

2026 - 2030Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng

2026 - 2030Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch

2026 - 2030Phát triển nguồn nhân lực du lịch

2026 - 2030Xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Bắc Ninh

2026 - 2030Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch

2027 - 2030Phát triển khu du lịch trọng điểm của thành phố theo định hướng đạt tiêu chí Khu du lịch quốc gia

2026 - 2030Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch

2027 - 2029Chuẩn bị các điều kiện để đăng cai Năm Du lịch Quốc gia năm 2029

10 nhiệm vụ

7

Chuẩn bị điều kiện đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2029

Giai đoạn 2027 - 2029, thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể; chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để đề xuất, đăng cai và tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2029 khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp thực hiện.

8

Tầm nhìn đến năm 2045

Du lịch Bắc Ninh trở thành động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và các ngành, lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại dựa trên tăng trưởng xanh, bền vững.

Thành phố chú trọng phát triển du lịch văn hóa, thể thao giải trí, golf và nghỉ dưỡng; ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng số và trí tuệ nhân tạo để hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch trên cơ sở bảo tồn, làm nổi bật các giá trị truyền thống vùng Kinh Bắc.

9

Rõ trách nhiệm, đánh giá bằng kết quả

Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện.

Hằng năm, phát triển du lịch tại địa phương là một trong các tiêu chí đánh giá người đứng đầu các xã, phường.

Quản trị du lịch gắn với các tiêu chí về lượng khách, tổng thu, mức chi tiêu, thời gian lưu trú, chất lượng điểm đến, an toàn, môi trường, chuyển đổi số và mức độ hài lòng của du khách.

Phát triển du lịch đồng thời hướng tới tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân; bảo vệ tài nguyên, di sản và cảnh quan; khuyến khích cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ, giữ gìn hình ảnh và uy tín du lịch Bắc Ninh.

Nguồn: Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 24/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và danh mục các nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 kèm theo.

10

Văn bản gốc

Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 24/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Tải Kế hoạch số 84-KH/TU (PDF)

Lấy văn hóa và di sản làm nền tảng, Bắc Ninh định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị đặc sắc vùng Kinh Bắc. Việc chuyển trải nghiệm từ “tham quan” sang “tương tác” đặt du khách ở vị trí trung tâm, đồng thời mở rộng cơ hội để cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Đến năm 2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt; số lượt khách tăng khoảng 10 - 12%/năm. Cùng với định vị thương hiệu “Bắc Ninh - Miền di sản”, thành phố phấn đấu hình thành 2 - 3 sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Bắc Ninh và các tuyến du lịch liên kết với vùng Thủ đô, các địa phương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Kế hoạch số 84-KH/TU xác định các nhiệm vụ về hoàn thiện chính sách, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng công nghệ và đổi mới quản trị điểm đến. Chất lượng dịch vụ, sự an toàn, môi trường và mức độ hài lòng của du khách được đặt trong mối liên hệ với hiệu quả phát triển du lịch.

Hướng tới năm 2045, du lịch được định hướng trở thành động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và các ngành, lĩnh vực khác. Quá trình phát triển đồng thời hướng tới tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ tài nguyên, di sản và cảnh quan, giữ gìn hình ảnh và uy tín du lịch Bắc Ninh.