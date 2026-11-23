Dự thảo Đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 xác định rõ, phát triển đô thị thông minh chính là một phương thức quản trị đô thị hiện đại, trên cơ sở lấy dữ liệu làm nền tảng cốt lõi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, từ đó nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị.

Huy động đa dạng các nguồn lực

Trong giai đoạn tới, thành phố sẽ tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tình trạng dữ liệu vẫn còn phân tán giữa các sở, ngành, địa bàn, chưa thực sự kết nối và chia sẻ hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác số hóa, liên thông và tự động hóa quy trình dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; cùng với việc nâng cao chất lượng quản lý hoạt động quy hoạch, quản lý đất đai và công tác xây dựng trên toàn địa bàn.

Giai đoạn tới, thành phố sẽ tập trung việc nâng cao chất lượng quản lý hoạt động quy hoạch, quản lý đất đai và công tác xây dựng trên toàn địa bàn.

Bên cạnh đó, các giải pháp trong đề án cũng hướng tới giải quyết những bài toán thực tế và cấp bách đặt ra cho thành phố trong dài hạn, từ tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm, vấn đề ngập úng đô thị trong mùa mưa, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh mạng cho các hệ thống thông tin nhà nước, đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục cho người dân. Phát triển đô thị thông minh cũng đi liền với yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ số, cùng với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc gắn với phát triển du lịch hiện đại, góp phần nâng tầm thương hiệu và sức hút của thành phố.

Theo lộ trình, đến năm 2028, thành phố phấn đấu hoàn thành các yêu cầu cơ bản về xây dựng nền tảng theo 19 chỉ số quy định tại Thông tư số 03/2026 của Bộ Xây dựng; kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh; đưa vào hoạt động chính thức hệ thống trung tâm dữ liệu, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) và Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC); đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, dự báo và điều hành hàng ngày của các cấp, các ngành.

Một góc thành phố Bắc Ninh.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là hoàn thành các yêu cầu cơ bản về liên kết giữa các hệ thống thông tin; hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất trên toàn thành phố, kết nối các ứng dụng chuyên ngành và đảm bảo khả năng chia sẻ thông tin theo thời gian thực, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ. Tầm nhìn đến năm 2035, Bắc Ninh sẽ hoàn thiện các tiêu chí cơ bản và nâng cao chất lượng hoạt động của đô thị thông minh ở cấp độ liên kết hệ thống; từng bước tham gia vào mạng lưới trao đổi kinh nghiệm và bảng xếp hạng đô thị thông minh của khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đề án xác định phương án huy động nguồn lực một cách tổng hợp và đa dạng. Trong đó, ngân sách nhà nước sẽ tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng nền tảng dùng chung, hệ thống dữ liệu lõi, các trung tâm điều hành và giám sát, cùng với công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành và xây dựng chuẩn kết nối dữ liệu. Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các nhà cung cấp đủ năng lực; phát huy mô hình hợp tác công – tư trong triển khai các dự án; khuyến khích xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ đô thị thông minh; và mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực công nghệ và phát triển đô thị.

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển đô thị thông minh

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, việc phát triển đô thị thông minh phải gắn chặt với giải quyết các bài toán lớn về phát triển kinh tế – xã hội, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó cần ưu tiên liên kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị thông minh với xây dựng khu công nghiệp thông minh, sản xuất thông minh và kinh doanh thông minh; đồng thời không bỏ qua các lĩnh vực có tác động trực tiếp nhất đến đời sống người dân như văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các điều kiện bảo đảm cho triển khai lâu dài cũng cần được làm rõ trong đề án, bao gồm hệ thống hạ tầng số, hạ tầng dùng chung, chất lượng hệ thống dữ liệu, khả năng liên kết giữa các nền tảng, vấn đề an toàn, an ninh thông tin và chất lượng nguồn nhân lực. Quá trình thực hiện cần chú ý kế thừa và khai thác hiệu quả các hệ thống, cơ sở dữ liệu hiện có, đẩy mạnh công tác số hóa và chuẩn hóa thông tin mới; gắn kết đồng bộ giữa hạ tầng số và hạ tầng vật lý trên địa bàn để định hướng đầu tư tiết kiệm, hiệu quả và tránh tình trạng đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực xã hội.

Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung xây dựng cơ chế và chính sách phù hợp, minh bạch để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư và phát triển các nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh một cách bình đẳng và lâu dài. Theo đó, Nhà nước sẽ tập trung vào công tác quy hoạch tổng thể, điều phối chung, xây dựng chuẩn dữ liệu và nền tảng kết nối thống nhất trên toàn thành phố; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và khai thác các dịch vụ ứng dụng như hệ thống camera giám sát an ninh, nền tảng du lịch số và các tiện ích thông minh khác, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Sau khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng lĩnh vực, từng giai đoạn cụ thể. Thành phố sẽ tiến hành rà soát lại các bài toán trọng tâm đã xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý cho các nhiệm vụ triển khai. Trước mắt, sẽ tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp nhất đến phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống người dân như giao thông vận tải, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

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