Bắc Ninh phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng chuyên sâu, xanh, thông minh

Dây chuyền kiểm tra bảng mạch điện tử tại một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, thành phố xác định mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng chuyên sâu, xanh, thông minh và bền vững, lấy nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp FDI làm định hướng.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm điện tử, bán dẫn; cơ khí chính xác, tự động hóa; sản xuất linh kiện ôtô và công nghiệp công nghệ cao.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu phấn đấu có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động sản xuất trong các ngành ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung chủ yếu vào ngành điện tử, bán dẫn; cơ khí chính xác, tự động hóa; sản xuất, lắp ráp ôtô và công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Bắc Ninh phấn đấu khoảng 60% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của mạng lưới sản xuất toàn cầu; hình thành và phát triển lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có năng lực sản xuất các loại linh kiện, cụm linh kiện có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; gia tăng số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa được các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp đầu chuỗi đánh giá, công nhận là nhà cung cấp chính thức hoặc nâng cấp vị trí trong chuỗi cung ứng, nhất là trong các ngành điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa, ôtô và công nghiệp công nghệ cao.

Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong giai đoạn đến 2030, phấn đấu hàng năm hỗ trợ ít nhất 20 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của mạng lưới sản xuất toàn cầu; tổ chức ít nhất 2 hoạt động kết nối cung-cầu, phát triển nhà cung cấp, kết nối trực tiếp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng trong và ngoài thành phố; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ thành phố Bắc Ninh, trong đó gắn kết năng lực cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và nhu cầu của các doanh nghiệp lắp ráp trên địa bàn.

Định hướng đến năm 2035, phấn đấu có từ 1.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Dây chuyền sản xuất tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Phấn đấu khoảng 80% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (nội địa) áp dụng hệ thống quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn phù hợp với mạng lưới sản xuất toàn cầu; tăng đáng kể số doanh nghiệp nội địa tham gia cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hình thành tương đối đầy đủ mạng lưới công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chủ lực của thành phố, trước hết là điện tử, bán dẫn; cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp công nghệ cao; từng bước làm chủ một số công nghệ và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quan trọng, then chốt, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Thành phố hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm và công nghệ mới; có khả năng trở thành đối tác cấp cao cho các tập đoàn đa quốc gia và tham gia trực tiếp vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Để thực hiện các mục tiêu, Đề án tập trung vào một số giải pháp như dành 5% quỹ đất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ sở dữ liệu số về công nghiệp hỗ trợ thành phố Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2027, phục vụ kết nối cung-cầu; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP, RCEP.

Đề án cũng chú trọng ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân lực./.

Kinh tế thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026, với tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Theo Thống kê Bắc Ninh, quý 3, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 13,83% so với cùng kỳ, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố; tính chung 9 tháng, GRDP tăng 11,81%, đứng thứ 4 cả nước. Đáng chú ý, đà tăng trưởng được cải thiện liên tục qua từng quý, từ mức 9,9% trong quý 1 lên 11,5% trong quý 2 và 13,83% trong quý 3.