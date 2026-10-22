Bắc Ninh: Phạt nặng tài xế ô tô vượt đèn đỏ, làm hỏng gác chắn tàu

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 6/10, tại đường ngang cảnh báo tự động Km 56+080 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, thuộc xã Tân Dĩnh, thành phố Bắc Ninh, N.X.P (SN 1987, trú tại xã Tân Dĩnh) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 98C-15X.XX vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đã bật đỏ, gây va chạm làm gãy cần chắn và hư hỏng thiết bị gác chắn tự động.

Khoảnh khắc N.X.P điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ và tông hỏng gác chắn tàu

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 22/10, lái xe đến trụ sở cơ quan Công an làm việc, thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Lái xe N.X.P làm việc với Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP, hành vi này có mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng C trong 2 tháng.

Ngoài việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tài xế còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với cần chắn và thiết bị gác chắn tự động bị hư hỏng theo quy định. Khoản bồi thường được xác định căn cứ vào thiệt hại thực tế.