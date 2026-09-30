Bắc Ninh: Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Dự và động viên có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công an các xã, phường.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Tiếp nối truyền thống đó, thế hệ cán bộ, chiến sĩ xác định chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; giữ vững kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại những địa bàn, tình huống khó khăn, nguy hiểm.

Cùng đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Bắc Ninh qua các thời kỳ luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ; củng cố lực lượng; duy trì thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Đồng chí Ngô Tân Phượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đạt được, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Bắc Ninh được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và UBND thành phố tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Đến nay, toàn thành phố duy trì hơn 1.200 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và hơn 1.600 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Lực lượng chức năng đã ra mắt 2 Trung tâm giáo dục cộng đồng; tổ chức 35 chương trình tuyên truyền, thực hành thu hút hơn 38.000 người tham gia; đồng thời vận động trên 787.000 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Tân Phượng ghi nhận, biểu dương những kết quả của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.

Đồng chí đề nghị Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát, khắc phục triệt để nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, kho hàng và nơi tập trung đông người; chú trọng an toàn trong sử dụng điện. Công tác kiểm tra phải gắn với hướng dẫn giải pháp khắc phục, giúp người dân và cơ sở xác định rõ nguy cơ, nguyên nhân và biện pháp xử lý.

Đồng chí Ngô Tân Phượng cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các xã, phường tiếp tục củng cố lực lượng dân phòng, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng; duy trì phương tiện và tổ chức thực tập các tình huống phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư.

Công an thành phố duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, thực tập phương án tại các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao. Đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, trong đó ưu tiên cứu người và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyệt đối không khoán trắng cho lực lượng chuyên môn.

Thay mặt lực lượng Công an thành phố, Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, củng cố lực lượng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng; 5 tập thể, 12 cá nhân được Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh).

Đồng chí Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thế hệ trẻ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) ôn lại truyền thống.