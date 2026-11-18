Thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030, nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, chặt cây để mở rộng đường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn kiểm tra tuyến đường trên địa bàn thôn Dầm Chúc, xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng

Nghị quyết số 15 HĐND thành phố Bắc Ninh tạo cơ chế hỗ trợ để các địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân cùng làm”.

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí mua vật liệu xây dựng đối với các địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt khó khăn; các địa phương còn lại được hỗ trợ 75%. Phần kinh phí còn lại do ngân sách cấp xã, nguồn xã hội hóa và Nhân dân cùng đóng góp.

Theo quy định, đường xã, phố, trục thôn, liên thôn có mặt đường tối thiểu 5,5 m; đường ngõ, ngách và các tuyến đường thôn khác từ 3,5-5 m. Toàn thành phố hiện có hơn 4.200 km đường xã, thôn, ngõ, ngách cần đầu tư, trong đó khoảng 1.500 km cần cứng hóa.

Theo đó, muốn mở rộng đường, trước hết phải có đất dành cho đường. Ở nhiều nơi, phần đất ấy được người dân tự nguyện nhường lại, từ những thửa ruộng, mảnh đất ở đến những đoạn tường rào phải lùi vào.

Tại xã Tân Yên, năm 2026 có 21 thôn đăng ký thực hiện 26 công trình giao thông. Đến nay, 4 thôn Văn Miếu, Cao Xá, Tân An, Hữu Mục đã hiến hơn 4.400 m² đất, tháo dỡ hơn 700 m tường rào; các thôn còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, thôn Văn Miếu cho biết: Tuyến đường liên thôn dài 1,5km, trước đây đường chỉ rộng 2,5m nên hoạt động đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đến nay, nhờ Nghị quyết 15, chính quyền và người dân đồng thuận; trong đó, nhân dân trong thôn tự động hiến đất mở rộng đường lên 5,5-6m. Gia đình ông cũng đã hiến 150m2. Theo ông Hưởng, đường có rộng thì hoạt động giao thông, kinh doanh mới phát triển được, con cháu đời đời được hưởng.

Tương tự, tại xã Sơn Động, năm 2026, địa phương đăng ký cải tạo, mở rộng hơn 17 km đường thôn, ngõ, ngách. Tuyến đường tại thôn An Bá dài 350 m đang được mở rộng lên 7 m. Có 22 hộ dân thống nhất hiến hơn 1.300 m² đất, tháo dỡ khoảng 500 m tường rào, di chuyển cây ăn quả.

Tại phường Tiền Phong, tổ dân phố Đồng Sơn, gần 30 hộ dân có đất dọc ngõ 67 đã tự nguyện lùi ranh giới đất, tháo dỡ tường rào, cổng và một số công trình phụ để mở rộng khoảng 200 m đường. Đoạn ngõ trước đây chỉ rộng hơn 2 m, ô tô, xe cấp cứu, xe chữa cháy khó tiếp cận. Sau các cuộc họp, toàn bộ các hộ đã hiến đất, lùi công trình với diện tích khoảng 1.400 m².

Việc người dân tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình không chỉ giúp các tuyến đường có đủ bề rộng theo thiết kế mà còn giảm đáng kể thời gian chuẩn bị, chi phí giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đạt được nhiều kết quả tích cực, song việc thực hiện Nghị quyết 15 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Cụ thể, nhiều địa phương nguồn vốn được giao vào tháng 10, thời hạn thực hiện đến hết năm 2026, cùng thời điểm này phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác nên áp lực về tiến độ rất lớn.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng biến động, chi phí vận chuyển cao, trong khi nguồn thu ngân sách hạn chế, khó bố trí kinh phí đối ứng.

Nhiều tuyến đường miền núi có địa hình phức tạp, dân cư thưa, phải mở rộng nền đường, xây dựng cống thoát nước, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phát sinh nhu cầu bổ sung kinh phí…

Theo ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho rằng nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn tại các xã miền núi còn rất lớn, trong khi khối lượng đăng ký thực hiện còn thấp.

Vì vậy, đề nghị các xã tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, xác định những tuyến đường cần ưu tiên đầu tư, đăng ký bổ sung danh mục công trình, từng bước khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông nông thôn.

Các địa phương phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026. Với những tuyến đường đã hoàn thành, địa phương cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tạo sức lan tỏa phong trào trên toàn địa bàn.

Cùng đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia.