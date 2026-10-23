Bắc Ninh: Phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Kế hoạch nêu rõ, phong trào nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đưa các công trình được đầu tư trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao và cộng đồng thường xuyên, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thiết chế văn hóa cấp xã được khai thác, phát huy hiệu quả; đồng thời yêu cầu 100% xã, phường đăng ký và triển khai ít nhất một mô hình hay, cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và có khả năng duy trì, nhân rộng.

Nhiều nhà văn hóa thôn, Tổ dân phố ở Thành phố Bắc Ninh được đầu tư khang trang là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích của cộng đồng.

Nội dung phong trào thi đua tập trung đổi mới phương thức quản lý, sử dụng thiết chế theo hướng đa năng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi và đặc điểm dân cư.

Các địa phương được khuyến khích xây dựng câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động thường xuyên, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức các hoạt động cộng đồng, đồng thời huy động nguồn lực xã hội và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác thiết chế.

Các mô hình có thể triển khai gồm: thiết chế hoạt động hiệu quả, thiết chế đa năng, không gian văn hóa thể thao cộng đồng, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, mỗi khu dân cư một sản phẩm văn hóa đặc trưng, bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với thiết chế cơ sở và ứng dụng công nghệ số.

Việc đánh giá kết quả dựa trên hiệu quả sử dụng thiết chế, mức độ tham gia và thụ hưởng của người dân, tính sáng tạo, khả năng duy trì, nhân rộng và nguồn lực huy động; bảo đảm có số liệu, sản phẩm, minh chứng cụ thể, tránh chạy theo thành tích.

Phong trào được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028, các xã, phường xây dựng kế hoạch, lựa chọn, đăng ký mô hình trong quý IV/2026; tổ chức thực hiện, sơ kết, đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả vào quý IV/2028.

Giai đoạn 2029-2030 tiếp tục triển khai và dự kiến tổng kết phong trào vào quý IV/2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả phong trào; hướng dẫn đăng ký, đánh giá, rà soát hằng năm và công nhận mô hình.

Đồng thời đôn đốc các xã, phường thực hiện, tổ chức kiểm tra thực tế, lựa chọn mô hình tiêu biểu để giới thiệu, nhân rộng; tổng hợp kết quả hằng năm, tham mưu sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện, lựa chọn ít nhất một mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế của Nhân dân; phân công đơn vị, cá nhân phụ trách, bảo đảm nguồn lực, theo dõi và duy trì hoạt động.

Thành phố khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, qua đó phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đô thị văn minh.