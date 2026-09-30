Bắc Ninh: Phát hiện, xử ký kịp thời một vụ săn bắt chim hoang dã tại phường Vân Hà

Qua xác minh, số dụng cụ trên do ông N.A.T, trú tại tổ dân phố Sơn Quang, phường Vân Hà sử dụng để dẫn dụ, bẫy bắt con vật bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng tháo dỡ, tịch thu các thiết bị săn bẫy chim tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ gần 900m lưới, 60 cọc tre và thiết bị phát âm thanh, số lượng lớn cá thể cò, vạc và các tang vật liên quan; đồng thời lập biên bản, tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đây là vụ phát hiện săn bắt chim hoang dã lớn nhất của Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa kể từ đầu năm đến nay.

Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở song thời gian qua, một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng săn bắt, bẫy động vật hoang dã trái phép, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. Đặc biệt, sau thời điểm thu hoạch lúa mùa, nhiều loài di cư tập trung về trên các cánh đồng kiếm ăn, tiềm ẩn nguy cơ săn bắt gia tăng.

Đối tượng sử dụng chim "mồi" để dụ con vật mắc lưới.

Trước thực trạng trên, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã; chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra tại các khu vực đồng ruộng, mặt nước và những địa bàn có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa phối hợp với lực lượng công an các địa phương phát hiện, lập biên bản, xử lý 12 vụ liên quan đến săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Tổng số tiền xử phạt gần 80 triệu đồng. Các tang vật vi phạm được thu giữ, tiêu hủy; cá thể động vật hoang dã còn sống, đủ điều kiện được thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Lực lượng chức năng đang tháo gỡ lưới.

Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép chim và các loài động vật hoang dã. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái trên địa bàn.