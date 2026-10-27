Bắc Ninh: Phát hiện sớm tội phạm từ những ca tuần tra

Bắt nhiều tội phạm trên tuyến giao thông

Trong mỗi ca tuần tra, tinh thần cảnh giác, khả năng quan sát và sự nhạy bén của cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện dấu hiệu vi phạm, xử lý tình huống kịp thời. Nhờ đó, chỉ trong một tháng qua, các tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Bắc Ninh) đã phát hiện, bắt giữ gần chục đối tượng phạm tội. Sáng 23/10, tại đường Lý Thường Kiệt, phường Tiên Du, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Huy Khôi (sinh năm 1984), trú tại địa phương, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường.

Trước đó, rạng sáng 22/10, tại đường Tam Giang, phường Võ Cường, tổ tuần tra của đơn vị phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu kiểm tra, một người bỏ chạy. Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1993) ở tổ dân phố Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc khai nhận cùng một nam thanh niên tên Thắng trộm cắp hai chiếc xe máy tại phường Hạp Lĩnh. Đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an phường Hạp Lĩnh xác minh, làm rõ. Thượng tá Phan Hồng Quyền, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động cho biết, đơn vị thường xuyên duy trì tuần tra, nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Không chỉ lực lượng Cảnh sát cơ động, mạng lưới giao thông đa dạng với nhiều tuyến đường trọng điểm, lưu lượng phương tiện lớn tại Bắc Ninh cũng đặt ra yêu cầu cao cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Để chủ động phòng ngừa, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức gần 23 nghìn ca tuần tra, kiểm soát hơn 930 nghìn lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý gần 192 nghìn trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, quá trình kiểm soát phương tiện còn giúp lực lượng phát hiện nhiều hành vi phạm pháp hình sự. Điển hình, hồi 14 giờ 40 phút ngày 8/8, tại đường Đấu Mã, phường Võ Cường, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện, bắt quả tang Dương Minh Hoàng (sinh năm 1991), trú tại phường Kinh Bắc, tàng trữ trái phép ma túy.

Bên cạnh các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường trên địa bàn thành phố cũng duy trì các tổ công tác, chủ động nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc tuần tra khép kín địa bàn không chỉ góp phần răn đe tội phạm mà còn giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, khám phá sớm nhiều vụ việc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Ví dụ như, khoảng 20 giờ ngày 9/10, khi tuần tra trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Am, Công an xã Nhã Nam phát hiện xe ô tô VinFast VF 6 Eco màu trắng do N.V.T. (sinh năm 1986), trú tại thôn Am, điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện T. vận chuyển trái phép 16 kg pháo nổ.

Đa dạng cách thức tuần tra

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, công an cơ sở chú trọng tuần tra ban đêm, thời điểm các đối tượng dễ lợi dụng đường sá vắng vẻ để thực hiện hành vi phạm pháp. Tại xã Kiên Lao, Công an xã duy trì tổ tuần tra từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Các thôn cũng huy động Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Ngoài ra, tại 18 thôn, các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng tổ chức hoạt động tuần tra đêm. Ông Lâm Minh Sập, ở thôn Khuôn Thần, xã Kiên Lao cho biết: “Việc lực lượng công an thường xuyên tuần tra vào buổi tối giúp người dân yên tâm hơn khi đi lại, sinh hoạt. Khi phát hiện những biểu hiện bất thường, chúng tôi chủ động báo tin để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý”.

Chủ động tuần tra, bám sát địa bàn, lực lượng công an thành phố kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật từ cơ sở. Qua đó, trấn áp hiệu quả tội phạm, hỗ trợ Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Tại xã Tuấn Đạo, công an xã duy trì tuần tra trên các tuyến đường, khu dân cư, địa bàn giáp ranh; phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, chủ động bảo vệ tài sản. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, răn đe các đối tượng có ý định phạm tội. Sự phối hợp giữa lực lượng công an và Nhân dân cũng giúp thông tin được tiếp nhận, xử lý ngay từ cơ sở.

Tại phường Kinh Bắc, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự của thành phố, những tháng đầu năm từng xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên từ nơi khác đến tụ tập, gây rối trật tự công cộng, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Công an phường tăng cường tuần tra, kết hợp nhiều hình thức để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Thượng tá Đặng Thanh Phong, Trưởng Công an phường Kinh Bắc cho biết: “Đơn vị thực hiện tuần tra công khai gắn với hóa trang, mật phục để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Các thành viên được bố trí thành nhiều nhóm. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, lực lượng hóa trang thông báo qua bộ đàm để tổ công khai tiếp cận, xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ làm nhiệm vụ”. Phương thức này giúp lực lượng công an chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trên địa bàn đã giảm rõ rệt.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng còn hỗ trợ nhiều người già, trẻ em, người khuyết tật đi lạc trở về với gia đình. Những việc làm thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.