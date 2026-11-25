Một xe ô tô vi phạm tốc độ. Ảnh: CACC

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh, các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành.

Danh sách 392 phương tiện được ghi nhận tại nhiều tuyến đường, địa bàn. Trong đó, có các vị trí trên Quốc lộ 17 thuộc địa bàn Song Liễu; đường Hùng Vương tại phường Tân Tiến; đường tỉnh 293 tại phường Tân An; Quốc lộ 1 và tỉnh lộ 295B thuộc phường Tiên Du.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận các trường hợp vi phạm tại Km 5 đường tỉnh 298 thuộc xã Tân Yên; tỉnh lộ 286 thuộc xã Tam Đa; đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Võ Cường; Quốc lộ 31 tại khu vực Lục Nam; tỉnh lộ 279 thuộc phường Nhân Hòa và phường Quế Võ; Quốc lộ 18 thuộc phường Phương Liễu.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, điều khiển phương tiện an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

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