Bắc Ninh phát động 'trang sách hồng' tái sử dụng sách giáo khoa

Học sinh Trường THCS Đại Đồng (Bắc Ninh).

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết phong trào “Trang sách hồng” với thông điệp “Một cuốn sách, vạn nụ cười” được triển khai tại các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các đơn vị có thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Xây dựng tủ SGK dùng chung

Theo Sở, những năm qua, nhiều trường học đã tổ chức giữ gìn, trao tặng và tái sử dụng sách giáo khoa (SGK), mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời giáo dục học sinh tinh thần tiết kiệm, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, hoạt động này còn phân tán, việc thống kê, quản lý và điều phối nguồn sách giữa các trường chưa đồng bộ, thống nhất.

Phong trào được triển khai trong bối cảnh Bắc Ninh có kế hoạch hỗ trợ SGK cho học sinh phổ thông. Theo định hướng của thành phố, sách sẽ được trang bị để học sinh mượn từ năm học 2027-2028.

Trong khi đó, theo kết luận của Thủ tướng tại thông báo số 494 (ngày 22/9/2026), Bộ GD&ĐT được giao hoàn thành bộ SGK giáo dục phổ thông mới, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029. Để tránh lãng phí trong việc đầu tư mua mới SGK trang bị cho các trường từ năm học 2027 - 2028 sẽ được thay thế vào năm học tiếp theo, Bắc Ninh định hướng ưu tiên sử dụng, điều chuyển và tái sử dụng nguồn sách hiện có, vừa hỗ trợ học sinh trong năm học 2027-2028, vừa hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục sẽ vận động học sinh trao tặng những cuốn sách còn giá trị sử dụng vào cuối học kỳ hoặc dịp tổng kết năm học. Sách có thể được trao trực tiếp cho học sinh khóa sau hoặc bàn giao cho thư viện để xây dựng tủ SGK dùng chung.

Các trường có trách nhiệm phân loại sách theo lớp, môn học, bộ sách và tình trạng sử dụng, đồng thời lập danh mục theo dõi việc tiếp nhận, bảo quản, cho mượn và thu hồi. Nguồn sách sẽ được ưu tiên dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc gia đình chính sách và những em chưa có đủ sách phục vụ học tập.

Không ép buộc quyên góp sách, công khai và minh bạch

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của phong trào là bảo đảm tính tự nguyện, công khai và minh bạch. Sở GD&ĐT Bắc Ninh nêu rõ không ép buộc cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh quyên góp SGK hoặc đóng tiền mua sách. Không giao chỉ tiêu bắt buộc về số lượng sách đối với từng học sinh hay lớp học.

Không gian thư viện tại một trường học ở Bắc Ninh.

Học sinh chỉ trao tặng sách khi đã hoàn thành nhu cầu sử dụng hoặc có nguồn thay thế phù hợp, không để hoạt động quyên góp ảnh hưởng đến việc học tập. Sách được tiếp nhận phải phù hợp với chương trình đang sử dụng tại trường nhận, còn đầy đủ trang, rõ chữ, bảo đảm vệ sinh và đủ điều kiện tiếp tục sử dụng.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh đề nghị các địa phương trong thành phố giám sát quá trình thực hiện, không để phát sinh tình trạng mua bán, thu tiền hoặc đóng góp bắt buộc liên quan đến SGK. Việc điều phối giữa các trường cần được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng nơi thừa sách nhưng nơi khác lại thiếu.

Theo lộ trình, trong tháng 10/2026, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai. Đến tháng 11/2026, các trường tổ chức phát động phong trào. Trước ngày 31/5/2027, các cơ sở giáo dục hoàn thành đợt tiếp nhận sách trao tặng, kiểm tra và bổ sung vào tủ sách dùng chung. Trước ngày 1/8/2027, các trường rà soát học sinh có nhu cầu và hoàn thành việc bàn giao, cho mượn SGK trước thềm năm học mới.

Thông qua phong trào “Trang sách hồng”, ngành giáo dục Bắc Ninh hướng tới hình thành thói quen giữ gìn sách, phát triển văn hóa đọc và tạo cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng hơn cho học sinh, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục tiết kiệm, nhân văn. Việc trao tặng SGK nhất là SGK đã qua sử dụng là hoạt động tự nguyện, nhân văn; không biến thành nghĩa vụ đóng góp.