Bắc Ninh phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo', tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 51,6 tỷ đồng

Chương trình nhằm kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục chung tay chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: bacninh.gov.vn

Giai đoạn 2021-2025, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” với 5.636 căn nhà được xây mới, sửa chữa, tổng kinh phí hơn 195,3 tỷ đồng. Hàng vạn suất học bổng, con giống và phương tiện sinh kế cũng được trao cho người nghèo, giúp nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống

Riêng 9 tháng năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ 176 hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 17,6 tỷ đồng.

Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo bà Hà, những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, đồng hành giữa chính quyền, MTTQ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự sẻ chia, tiếp sức của cộng đồng.

Ảnh: bacninh.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo năm 2026 tại Chương trình. Ảnh: bacninh.gov.vn

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn ​(bên phải) và Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương (bên trái) ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo năm 2026 tại Chương trình. Ảnh: bacninh.gov.vn

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và nhân dân trong, ngoài thành phố tiếp tục đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Nguồn quỹ sẽ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng; ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, sinh kế, sản xuất, khám chữa bệnh và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 20 xe máy điện cho học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành tích tốt trong học tập. Mỗi phần quà trị giá 11,6 triệu đồng, tổng trị giá 232 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao tặng 20 phần quà cho học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành tích tốt trong học tập tại Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tại chương trình, các đại biểu, lãnh đạo thành phố và cá nhân tham dự đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 102 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng tiếp nhận đăng ký ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn 51,6 tỷ đồng.

Những nguồn lực này được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm điểm tựa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.