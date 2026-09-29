Bắc Ninh: Phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Đợt thi đua cao điểm với nội dung, chỉ tiêu chính: Giáo dục, tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử của sự kiện lịch sử 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến của dân tộc; truyền thống vẻ vang 82 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm sắt đá của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; truyền thống quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...

Đại tá Phương Nam Ký phát động đợt thi đua "80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca".

Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Theo đó, lực lượng vũ trang thành phố tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu cốt lõi như: Tăng cường giáo dục chính trị, đổi mới công tác quản lý tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và tinh thần làm việc “6 rõ”.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng yếu.

Cùng đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lực lượng vũ trang theo tinh thần “Đi sau nhưng không đi chậm và đi để vượt lên”. Phấn đấu đến hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng thành thạo các dịch vụ số phục vụ công việc, trở thành “quân nhân số”; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thời gian thực hiện đợt thi đua tính từ ngày 5/10 đến ngày 25/12/2026.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phương Nam Ký yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai đợt thi đua nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tư duy bảo thủ, ngại đổi mới. Đồng chí nhấn mạnh, người đứng đầu và cán bộ chủ trì phải tiên phong, gương mẫu với tinh thần "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó", đưa đợt thi đua đạt kết quả toàn diện, vững chắc.