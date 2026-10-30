Bắc Ninh phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,2%

Sáng 30/10, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Bắc Ninh phát động và ra quân “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2027, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026”. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội thành phố và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Bảo hiểm xã hội cơ sở trên địa bàn.

Dự tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội thành phố có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Bắc Ninh; đồng chí Hồ Minh Thế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu tại lễ phát động.

Với chủ đề tuyên truyền “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Trụ cột an sinh, đồng hành cùng người dân”, Tháng cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; đồng thời vận động những người chưa tham gia hoặc đã dừng đóng tiếp tục tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Theo Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 26/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố, Bắc Ninh phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 đạt 96,2%. Trong Tháng cao điểm, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 4.690 người tham gia bảo hiểm y tế, 3.546 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; vận động 4.139 người đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục tham gia trở lại.

Các đại biểu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Tháng cao điểm.

Đây là những chỉ tiêu quan trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, có giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư, bảo đảm hoạt động tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả thực chất.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. Tham gia bảo hiểm y tế giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật; trong khi bảo hiểm xã hội tự nguyện tạo điểm tựa về thu nhập khi hết tuổi lao động, góp phần ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Xuân Lợi và các đại biểu tại lễ ra quân.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; giao chỉ tiêu đến từng thôn, tổ dân phố và nhân viên thu.

Các đơn vị cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, rà soát sát từng nhóm đối tượng, nhất là người chưa tham gia hoặc đã gián đoạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, từ đó xây dựng giải pháp vận động phù hợp. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban vận động ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động người dân.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận; phát huy phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Đoàn viên thanh niên, đại diện tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng diễu hành tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên các tuyến phố.

Đồng chí Lê Xuân Lợi yêu cầu tăng cường phối hợp với các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân; quyết tâm duy trì tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026 - 2027.

Nhấn mạnh ý nghĩa của đợt cao điểm, đồng chí Lê Xuân Lợi khẳng định mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến người dân, mỗi sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện được đăng ký không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng mà còn giúp thêm nhiều gia đình có điểm tựa trước những rủi ro về sức khỏe, thu nhập khi về già. Đồng chí kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng ra quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Ngay sau lễ phát động, các hoạt động ra quân tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được triển khai phù hợp với đặc thù từng địa phương. Cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng căn cứ số lượng viên chức, người lao động tham gia để tổ chức các nhóm công tác, xây dựng điểm tư vấn, điểm truyền thông cộng đồng; tổ chức hội nghị và vận động trực tiếp tại các xã, phường, Trung tâm Dịch vụ việc làm, khu dân cư, chợ dân sinh cùng những địa bàn có đông người dân sinh sống, lao động.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các cơ quan chức năng và đồng thuận của Nhân dân, Tháng cao điểm được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và củng cố hệ thống an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.