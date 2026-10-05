Bắc Ninh phấn đấu tăng trưởng tối thiểu 12,5% trong năm 2026

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,81%, đứng thứ 4 cả nước; riêng quý III tăng 13,83%, đứng thứ 3 cả nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, tăng 13,87%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 20,16% so với cùng kỳ, tập trung ở các ngành sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, chế biến, chế tạo. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn Thành phố ước đạt 2,39 triệu tỷ đồng, trong đó khu vực FDI chiếm hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Trong 9 tháng, thành phố có thêm 7 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư và 7 cụm công nghiệp được thành lập mới. Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 177,8 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD, tăng 30,53%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 88.816 tỷ đồng, tăng 19,88%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 70.440,9 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 97,61%, tương đương 15.643,7 tỷ đồng, đứng đầu cả nước từ đầu tháng 8 đến nay.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, với tổng vốn quy đổi hơn 18,74 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Thành phố cấp mới 171 dự án trong nước và 264 dự án FDI; có 6.367 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 106.416 tỷ đồng.

Bắc Ninh đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.Ảnh: bacninh.gov.vn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Trong 9 tháng, Bắc Ninh đón khoảng 5,89 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 5.236 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 39.526 lao động. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề; đánh giá cụ thể điều kiện môi trường của các cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động, đồng thời gắn thu hút, bố trí ngành nghề với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đối với việc hỗ trợ làm đường giao thông, ngõ, ngách, thành phố được đề nghị phối hợp với Ủy ban MTTQ tăng cường giám sát, huy động nguồn lực và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với những địa phương còn khó khăn về nguồn thu. Đồng thời, rà soát, bố trí nguồn lực duy tu, bảo đảm an toàn các tuyến đường xuống cấp, nhất là khu vực tập trung đông công nhân và người dân.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu từ nay đến cuối năm đạt mức tăng trưởng tối thiểu 12,5%.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; chủ động điều chuyển vốn phù hợp, tháo gỡ các vướng mắc về giá vật liệu xây dựng, đẩy nhanh thanh quyết toán, không để tình trạng có khối lượng nhưng chậm thanh toán, quyết toán.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu tập trung cao độ, nhất là đối với các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhà ở xã hội và các công trình giao thông trọng điểm, với yêu cầu “có mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công đến đó”.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, khai thác các nguồn thu còn dư địa; rà soát hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, kinh doanh trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh chưa được quản lý đầy đủ. Cơ quan Thuế được yêu cầu tăng cường kiểm tra giá chuyển nhượng bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế.

Các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế khâu trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương triển khai các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố đồng thời yêu cầu các xã, phường chủ động thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy vai trò trực tiếp giải quyết công việc của người dân; trường hợp cần bổ sung nhân lực, cán bộ hoặc kinh phí, thành phố sẽ xem xét, bố trí phù hợp.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, kiểm điểm tiến độ theo tuần, thực hiện với tinh thần cụ thể hơn, quyết liệt hơn, tăng tốc hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.