Bắc Ninh phấn đấu năm 2026 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,2%

Các đại biểu tại lễ phát động và ra quân Tháng cao điểm. ( Ảnh: N.H)

Dự tại điểm cầu thành phố có đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Bắc Ninh; đồng chí Hồ Minh Thế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội thành phố và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Bảo hiểm xã hội cơ sở trên địa bàn.

Với chủ đề tuyên truyền “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Trụ cột an sinh, đồng hành cùng người dân”, Tháng cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; đồng thời vận động những người chưa tham gia hoặc đã dừng đóng tiếp tục tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Các đại biểu khẳng định quyết tâm tại lễ phát động và ra quân Tháng cao điểm. ( Ảnh: N.H)

Bắc Ninh phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 đạt 96,2%. Trong Tháng cao điểm, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 4.690 người tham gia bảo hiểm y tế, 3.546 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; vận động 4.139 người đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục tham gia trở lại.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. Tham gia bảo hiểm y tế giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật; trong khi bảo hiểm xã hội tự nguyện tạo điểm tựa về thu nhập khi hết tuổi lao động, góp phần ổn định cuộc sống.

Nhấn mạnh ý nghĩa của đợt cao điểm, đồng chí Lê Xuân Lợi khẳng định, mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến người dân, mỗi sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện được đăng ký không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng mà còn giúp thêm nhiều gia đình có điểm tựa trước những rủi ro về sức khỏe, thu nhập khi về già.

Đồng thời, đồng chí Lê Xuân Lợi kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng ra quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Các hoạt động tuyên truyền ngay sau lễ phát động. ( Ảnh: N.H)

Ngay sau lễ phát động, các hoạt động ra quân tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được triển khai theo đặc thù từng địa phương. Cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng căn cứ số lượng viên chức, người lao động tham gia để tổ chức các nhóm công tác, xây dựng điểm tư vấn, điểm truyền thông cộng đồng; tổ chức hội nghị và vận động trực tiếp tại các xã, phường, Trung tâm Dịch vụ việc làm, khu dân cư, chợ dân sinh cùng những địa bàn có đông người dân sinh sống, lao động...