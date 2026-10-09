Bắc Ninh phấn đấu giảm 5% vi phạm giao thông với mô hình 'Phường, xã ATGT'

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn vừa ký Kế hoạch số 368/KH-UBND về xây dựng mô hình “Phường, xã an toàn giao thông” trên địa bàn.

Theo kế hoạch, mô hình được triển khai tại 100% xã, phường, tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu dân cư. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong Nhân dân.

Thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu giảm ít nhất 5% vi phạm giao thông.

Thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Các địa phương cũng phải rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý học sinh, thanh thiếu niên, người lao động và hoạt động vận tải.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Kế hoạch đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm từ 5% trở lên tổng số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, 100% tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp phải được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Về tiến độ, trước ngày 10/10/2026, toàn bộ xã, phường phải ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Tổ thường trực và đăng ký tiến độ xây dựng các tổ dân phố, thôn, xóm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng xử lý các vi phạm giao thông.

Trước ngày 30/10/2026, các địa phương hoàn thành việc quán triệt, ký cam kết, rà soát dữ liệu, đối tượng, hạ tầng và kiện toàn lực lượng tuyên truyền. Đến trước ngày 15/12/2026, hoàn thành xây dựng 100% tổ dân phố, thôn, xóm an toàn giao thông, tổ chức đánh giá giai đoạn đầu, công nhận mô hình “Phường, xã an toàn giao thông” và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. UBND các xã, phường và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, định kỳ báo cáo kết quả.

Kết quả thực hiện mô hình sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.