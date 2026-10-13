Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh vừa ký ban hành Quyết định số 1229/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Bắc Ninh phấn đấu có ít nhất 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào năm 2030. Ảnh: TTXVN

Đề án đặt mục tiêu nâng cao năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, từng bước chuyển từ gia công đơn giản sang sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án hiện đại, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao

Theo Đề án, Bắc Ninh định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn chặt với các ngành công nghiệp chủ lực, lấy nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) làm cơ sở định hướng thu hút đầu tư.

Thành phố chú trọng phát triển theo chiều sâu, thúc đẩy chuyển đổi số, sản xuất xanh và thông minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu có từ 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở lên hoạt động trong các ngành ưu tiên. Trong đó, khoảng 60% doanh nghiệp nội địa đạt các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và trở thành nhà cung cấp chính thức cho các tập đoàn lớn.

Hằng năm, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức tối thiểu 2 hoạt động kết nối cung - cầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về công nghiệp hỗ trợ.

Định hướng đến năm 2035, số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn đạt từ 1.000 doanh nghiệp trở lên; khoảng 80% doanh nghiệp nội địa áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới cung ứng đồng bộ, làm chủ một số công nghệ cốt lõi.

Trong giai đoạn đến năm 2030, thành phố ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử và bán dẫn, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực.

Các lĩnh vực trọng điểm khác gồm công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghiệp công nghệ cao; cơ khí chế tạo, tự động hóa; sản xuất, lắp ráp ô tô, nhất là ô tô điện và phương tiện thông minh. Ngành dệt may, da giày cũng được phát triển có chọn lọc theo hướng sản xuất xanh.

Đồng bộ giải pháp, nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Bắc Ninh triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực doanh nghiệp.

Thành phố dự kiến ưu tiên bố trí 5% quỹ đất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, logistics và năng lượng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các hệ thống và phương pháp quản lý chất lượng, nâng cao hiệu quả như ISO, IATF, Kaizen và Lean; thúc đẩy phát triển nhà máy thông minh, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu doanh nghiệp.

Hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các tập đoàn, doanh nghiệp FDI cũng được đẩy mạnh thông qua các sự kiện kết nối (Matching Event). Qua đó, doanh nghiệp nội địa có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Với định hướng phát triển theo chiều sâu, ưu tiên công nghệ cao và nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, Đề án kỳ vọng góp phần củng cố hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và tăng cường vị thế của Bắc Ninh trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.