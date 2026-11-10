Bắc Ninh phấn đấu 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026

Xuân Cẩm là 1 trong 7 xã thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thắng

UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 11/8/2026 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố Bắc Ninh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều xuống còn 5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn dưới 20%.

Đáng chú ý, thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, gồm: Xuân Cẩm, Tân Yên, Phật Tích, Đông Cứu, Trung Chính, Tân Dĩnh và Lâm Thao. Kết quả này tương đương 10,61% tổng số xã.

Chương trình được triển khai gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và giữ gìn bản sắc văn hóa. Cùng với đó, thành phố Bắc Ninh tập trung tạo sinh kế, việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thành phố đặt mục tiêu bảo đảm 70% số xã đặc biệt khó khăn có nhu cầu được đầu tư cơ sở vật chất giáo dục; 90% đối tượng đủ điều kiện được vay vốn tín dụng chính sách. Đồng thời, phấn đấu có 40% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số biết làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; phục hồi, tổ chức thường niên 60% lễ hội truyền thống tiêu biểu gắn với phát triển du lịch.

UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Các khoản huy động từ cộng đồng phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với người dân.

UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực chương trình, đầu mối điều phối chung, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện. Đối với 7 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu tập trung nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí và lập hồ sơ đề nghị công nhận theo kế hoạch.