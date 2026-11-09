Bắc Ninh phân công, phân cấp quản lý hoạt động xây dựng

Quy định mới thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Ảnh minh họa.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy định là phân cấp thẩm quyền chấp thuận vị trí, ranh giới sử dụng đất, phương án tuyến hoặc mặt bằng tổng thể dự án tại những khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết. Theo đó, Sở Xây dựng thực hiện chấp thuận đối với các dự án liên quan từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên; UBND cấp xã thực hiện đối với các dự án thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng phân cấp cho Sở Xây dựng tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và cấp giấy phép hoạt động xây dựng, kể cả giấy phép điều chỉnh, đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

Quy định cũng cụ thể hóa điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Đối với công trình xây dựng mới, quy mô phải từ cấp III trở xuống (xác định theo quy mô kết cấu), số tầng cao không quá 3 tầng và chiều cao không vượt quá 14m. Công trình sửa chữa, cải tạo phải đáp ứng các điều kiện này hoặc không làm thay đổi quy mô ban đầu của công trình hiện hữu. Thời hạn tồn tại của công trình được xác định phù hợp với thời hạn quy hoạch và yêu cầu quản lý thực tế. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng được phân định cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, các sở chuyên ngành gồm: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. UBND cấp xã được phân cấp trực tiếp kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở có công trình từ cấp III trở xuống.

Đối với công tác quản lý chất lượng, sự cố và an toàn công trình xây dựng, Quy định phân định rõ trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu, đánh giá an toàn, xử lý công trình nguy hiểm, hết hạn sử dụng. UBND cấp xã chủ trì giải quyết sự cố, giám định nguyên nhân đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý, ngoài phạm vi trách nhiệm của các sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp; đồng thời cập nhật dữ liệu sự cố vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về hoạt động xây dựng.

Việc ban hành Quy định mới góp phần chuẩn hóa quy trình, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn công trình trên địa bàn thành phố.