Bắc Ninh: Ổn định tổ chức Đảng trong trường học

Củng cố nền nếp, tạo đồng thuận

Sau sắp xếp, thành phố còn 567 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, tương ứng với 567 chi, đảng bộ được thành lập. Trong bối cảnh quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh ở nhiều đơn vị lớn hơn, phạm vi quản lý rộng hơn, nhiệm vụ năm học vẫn phải được triển khai đúng tiến độ, vì vậy, việc kiện toàn tổ chức Đảng tại các trường học là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng được duy trì liên tục, đồng thời tạo cơ sở để cấp ủy định hướng hoạt động của nhà trường trong điều kiện mới.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tân An trao đổi với cán bộ, đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tân An số 1.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy các xã, phường, các chi, đảng bộ trường học khẩn trương kiện toàn cấp ủy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng và củng cố đoàn kết nội bộ. Những phần việc này được triển khai song song với nhiệm vụ chuyên môn, hạn chế tác động đến hoạt động dạy và học. Tại Trường Tiểu học Vôi (phường Lạng Giang), sau sáp nhập, nhà trường có quy mô hơn 2 nghìn học sinh với 55 lớp. Chi bộ được thành lập với 73 đảng viên trong tổng số 94 cán bộ, giáo viên; Chi ủy gồm 7 đồng chí, đội ngũ cán bộ quản lý có 3 người.

Thầy giáo Lê Văn Xuyên, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ nhà trường cho biết: Ngay sau khi thành lập, Chi ủy tập trung xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, cán bộ quản lý và đảng viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Qua đó, tạo cơ sở để Chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo; đồng thời phối hợp với Ban Giám hiệu trong điều hành nhà trường. Chi ủy và Ban Giám hiệu thống nhất phương châm thực hiện nhiệm vụ năm học: “Ổn định tổ chức - Thống nhất quản trị - Phát huy nguồn lực - Nâng cao chất lượng - Bảo đảm an toàn - Kết quả thực chất”. Trong đó, thống nhất quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ có tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Các nội dung xây dựng Đảng được gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tại các trường học khác trên địa bàn thành phố, sau khi thành lập, các chi, đảng bộ hoàn tất việc bàn giao đảng viên, hồ sơ, tài liệu; duy trì sinh hoạt và giáo dục chính trị, tư tưởng. Chỉ đạo của Đảng ủy xã, phường được cụ thể hóa thành quy chế, chương trình, kế hoạch phù hợp với từng trường.

Các tổ chức Đảng trong trường học đồng thời rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu; xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với nghị quyết đại hội Đảng bộ địa phương, Đại hội Đảng bộ thành phố và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên. Từ những công việc đầu tiên, các chi, đảng bộ từng bước hình thành phương thức hoạt động phù hợp với mô hình mới, củng cố sự đồng thuận trong đội ngũ và tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhà trường.

Đổi mới quản trị, nâng chất lượng

Khi bộ máy mới được thiết lập, yêu cầu tiếp theo là thống nhất phương thức quản lý, điều hành, nhất là tại những trường có quy mô lớn, nhiều cơ sở sau sắp xếp. Khó khăn trong những ngày đầu hoạt động theo mô hình mới không chỉ là thay đổi tên trường hay kiện toàn bộ máy, mà quan trọng hơn là thống nhất nền nếp, phương thức quản lý và văn hóa riêng của các đơn vị trước sắp xếp.

Cô giáo Chu Thị Yến, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Tân An số 1 (phường Tân An) cho biết: “Chi bộ mới thành lập có 54 đảng viên, Chi ủy gồm 5 đồng chí, lãnh đạo hai cơ sở với hơn 1,6 nghìn học sinh thuộc 47 lớp. Nếu chỉ hợp nhất về hành chính nhưng mỗi nơi vẫn vận hành theo cách cũ thì đầu mối giảm song hiệu quả quản trị không tăng. Từ thực tế đó, Chi bộ xác định chuyển từ sắp xếp về tổ chức sang thống nhất về quản trị, hướng tới mô hình “một trường - một hệ thống quản trị - một chuẩn chất lượng”.

Các tổ chức Đảng trong trường học cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy xã, phường thành quy chế, chương trình, kế hoạch phù hợp với mô hình mới. Việc thành lập, kiện toàn các chi, đảng bộ trường học sau sắp xếp giúp giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, những nội dung liên quan trực tiếp đến học sinh, an toàn, nền nếp và hoạt động dạy học được ưu tiên. Các quy trình, phương thức quản trị được rà soát, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Tân An cho rằng, tổ chức Đảng trong các trường học được kiện toàn là hạt nhân chính trị, tạo nền tảng để các nhà trường đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh đội ngũ, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, lấy người học làm trung tâm.

Ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, cấp ủy tập trung nắm tình hình đội ngũ, kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề phát sinh, nhất là trong giai đoạn chuyển sang mô hình mới. Trên cơ sở đó, phương thức lãnh đạo được điều chỉnh theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn, gắn phân công với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và phát huy dân chủ trong nhà trường. Cấp ủy chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khai thác hiệu quả nguồn lực và cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Sự phối hợp giữa cấp ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể được tăng cường, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ. Qua đó, vai trò của tổ chức Đảng được từng bước cụ thể hóa trong thực tiễn nhà trường, tạo tiền đề để mô hình mới vận hành hiệu quả.