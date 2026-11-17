Bám sát tiến độ từng dự án

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố là hơn 25,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, hơn 24,4 nghìn tỷ đồng đã được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án. Đến ngày 31/10, thành phố đã giải ngân hơn 16,7 nghìn tỷ đồng, đạt gần 68,7% kế hoạch do thành phố phân bổ chi tiết, vượt 4,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thi công đường Vành đai 4 đoạn qua phường Ninh Xá, thuộc dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 triển khai.

Ở cấp thành phố có 20 đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với tổng số vốn hơn 11,3 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 10, các đơn vị đã giải ngân gần 8,5 nghìn tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch vốn thành phố giao. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 99,2%; Công an thành phố 90,6%; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương 82,1%...

Ông Nguyễn Xuân Đương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 cho biết: “Năm 2026, đơn vị được giao hơn 6,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công. Để thực hiện kế hoạch, ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng dự án; phân công cán bộ phụ trách, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và vật liệu".

Được biết, đến ngày 9/11, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2 đã giải ngân hơn 5 nghìn tỷ đồng, đạt 81,2% kế hoạch. Một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao như: Dự án khu tái định cư xã Lâm Thao phục vụ đường kết nối sân bay Gia Bình đạt 100%; các dự án di dời hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng đạt từ 94,4% đến 99,2%; dự án kè chống sạt lở đê hữu Đuống đạt 96,4%... Hiện nay, Ban tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu đến hết năm 2026 giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao.

Ở khối xã, phường, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được thành phố giao năm 2026 hơn 11,9 nghìn tỷ đồng. Hết tháng 10, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% kế hoạch. Toàn thành phố có 57 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của khối (68,4%). Trong đó, 23 địa phương giải ngân đạt 100% kế hoạch, tiêu biểu như các xã, phường: Nhân Thắng, Quế Võ, Tam Đa, Từ Sơn, Võ Cường, Đồng Nguyên, Ninh Xá, Nhân Hòa…

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND phường Đồng Nguyên cho biết: “Ngay từ đầu năm, phường đã rà soát danh mục các dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân. Trong quá trình triển khai, phường chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công; kịp thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành”.

Điều chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ

Bên cạnh những đơn vị đạt kết quả cao, vẫn còn 9 đơn vị cấp thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của khối. Một số xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 30% như Lục Ngạn, Tiên Lục, Vũ Ninh.

Đến ngày 31/10, thành phố đã giải ngân hơn 16,7 nghìn tỷ đồng, đạt gần 68,7% kế hoạch vốn được phân bổ chi tiết, vượt 4,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, khối đơn vị cấp thành phố đạt 76% kế hoạch vốn thành phố giao; khối xã, phường đạt 68,4% kế hoạch.

Khó khăn chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán. Năng lực tài chính và tổ chức thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Ở một số địa phương, công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc chưa kịp thời. Kết quả giải ngân giữa các nguồn vốn cũng có sự chênh lệch. Hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 70,43% kế hoạch được phân bổ chi tiết, trong khi vốn ngân sách Trung ương mới đạt 31,42%.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn. Vì vậy, các chủ đầu tư, địa phương cần rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ những vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và tập trung tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm. Trên cơ sở rà soát, từng chủ đầu tư cần xác định cụ thể công việc phải giải quyết, trách nhiệm thực hiện và thời hạn hoàn thành. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời, đề xuất phương án giải quyết.

Đối với công trình đã có mặt bằng, nhà thầu phải bố trí đủ nhân lực, thiết bị, vật tư theo tiến độ cam kết. Chủ đầu tư cần bám sát hiện trường, tổ chức nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện, không để tồn đọng. Các đơn vị cũng cần đánh giá khả năng giải ngân của từng nguồn vốn, bao gồm vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, để đề xuất điều chỉnh vốn từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung và đủ điều kiện thực hiện. Trường hợp có nguồn thu ngân sách khác để bổ sung vốn trong năm 2026, việc bố trí vốn cần căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng giải ngân của các dự án lớn, trọng điểm, tránh tình trạng giao vốn nhưng không thực hiện được. Kết quả xử lý vướng mắc và tiến độ thực hiện từng dự án cần trở thành căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện kế hoạch năm 2026, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và tiến độ từng dự án. Trong đó, chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư, xác định sát nhu cầu vốn để hạn chế tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chưa đủ điều kiện triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.