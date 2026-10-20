Bắc Ninh: Nóng tình trạng trộm cắp thiết bị lưới điện

Theo thống kê của ngành điện, chỉ riêng ngày 14/10 đã xảy ra 12 vụ trộm cắp thiết bị tại các trạm biến áp, với tổng giá trị tài sản bị mất hơn 52,1 triệu đồng. Trong đó, Điện lực Hiệp Hòa ghi nhận 11 vụ, tổng thiệt hại 39,41 triệu đồng; Điện lực Việt Yên ghi nhận 1 vụ, thiệt hại hơn 13,1 triệu đồng.

Thiết bị điện tại Trạm biến áp Phú Thuận, phường Hiệp Hòa bị đánh cắp trong ngày 14/10 vừa qua.

Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa bàn, tài sản bị lấy cắp chủ yếu là cáp đồng đấu nối từ máy biến áp đến tủ phân phối điện hạ áp và các thiết bị liên quan.

Cụ thể, tại trạm biến áp Chùa Yêm, xã Hợp Thịnh, kẻ gian lấy cắp khoảng 5 m cáp đồng, trị giá 12,45 triệu đồng. Tại trạm biến áp Nga Trại 2, xã Xuân Cẩm, 4 sợi cáp đồng đấu nối, tổng chiều dài khoảng 3 m, bị mất, trị giá 6,48 triệu đồng.

Ở trạm biến áp Phú Thuận, phường Hiệp Hòa, các đối tượng lấy cắp 2 sợi cáp đồng dài khoảng 2 m, trị giá 2,68 triệu đồng. Đáng chú ý, tại trạm biến áp Làng Cầu, phường Tự Lạn, kẻ gian lấy cắp 15 m cáp điện từ máy biến áp đến tủ phân phối điện hạ áp, gây thiệt hại hơn 13,1 triệu đồng.

Dù giá trị tài sản bị mất cắp tại một số vụ không lớn nhưng hậu quả gây ra không chỉ dừng ở thiệt hại vật chất. Việc cắt, lấy cắp cáp đấu nối có thể làm gián đoạn cung cấp điện cho người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống điện và người dân. Tình trạng này còn gây tâm lý bất an trong cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Nhân viên Điện lực Hiệp Hòa kiểm tra hệ đếm điện sau Trạm biến áp Tân Thành nhằm bảo đảm thiết bị hoạt động chính xác.

Theo UBND phường Hiệp Hòa, các đối tượng không chỉ thực hiện hành vi trộm cắp tại trạm biến áp mà còn cắt trộm thiết bị trên một số tuyến đường điện chiếu sáng. Điều này cho thấy phạm vi tài sản có nguy cơ bị xâm hại khá rộng, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, bảo vệ các công trình điện, nhất là tại những vị trí ít người qua lại.

Trước tình hình trên, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện, kịp thời phát hiện hư hỏng, mất cắp thiết bị để tổ chức thay thế, khắc phục, bảo đảm cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đồng thời, các đơn vị đã trình báo, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền sở tại để xác minh vụ việc, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ công trình điện.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cho biết, địa phương chỉ đạo Công an phường phối hợp với ban quản lý các tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, xác minh các vụ việc và các đối tượng nghi vấn. Mục tiêu là làm rõ, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp theo quy định pháp luật, bảo vệ các công trình điện hoạt động ổn định, giữ vững an ninh, trật tự.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng trộm cắp thiết bị điện, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng và việc chủ động bảo vệ tài sản của ngành điện, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở và người dân có ý nghĩa quan trọng. Kịp thời phát hiện, thông báo các dấu hiệu bất thường tại trạm biến áp, tuyến dây và công trình chiếu sáng góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn, ổn định cho hệ thống điện trên địa bàn.