Bắc Ninh: Nhức mắt cảnh hóa trang dị hợm, nhảy múa phản cảm ở công viên Lãm Làng

Nhức mắt cảnh hóa trang dị hợm, nhảy múa phản cảm ở công viên Lãm Làng

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với mức đánh giá 4.3 sao trên Google Maps.

Thế nhưng, sự nổi tiếng bất đắc dĩ này lại bắt nguồn từ một thực trạng nhức nhối: không gian sinh hoạt cộng đồng vốn thanh bình nay bị biến tướng thành tụ điểm livestream câu view, tràn ngập những màn hóa trang kỳ dị cùng các điệu nhảy uốn éo, nhức mắt giữa chốn đông người.

Đáng chú ý, một bài hát chế gắn với địa danh này, cũng được giới trẻ lan truyền, góp phần khiến công viên trở thành tâm điểm bàn tán.

Biến công viên thành “sàn diễn”

Cứ vào mỗi buổi tối, đặc biệt là dịp cuối tuần, bãi cỏ và các lối đi bộ trong công viên lại ken đặc người. Hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập, nhiều người diện trang phục hóa trang dị hợm hình voi, gà, khỉ… rồi vô tư thực hiện các động tác nhảy uốn éo, lắc hông kệch cỡm theo các trào lưu dung tục trên mạng xã hội khiến người chứng kiến không khỏi nhức mắt.

Một người hóa trang thành nhân vật gà, mặc trang phục sặc sỡ và biểu diễn tại khu vực sân chơi công viên Lãm Làng. (Ảnh cắt từ clip)

Bao quanh họ là hàng loạt chân máy quay, điện thoại livestream cùng các dàn loa kéo thi nhau dội nhạc sàn đinh tai nhức óc suốt nhiều giờ liền. Đám đông hiếu kỳ vây kín reo hò, biến cả khuôn viên thành một “sàn diễn” tự phát ồn ào và nhếch nhác.

Thực trạng này khiến người dân địa phương bức xúc khi không gian đi bộ, vui chơi của người già và trẻ nhỏ bị chiếm dụng hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị Hòa (58 tuổi, người dân sống gần công viên) cho biết: “Dù nhà cách công viên một đoạn, nhưng tối cuối tuần nào gia đình tôi cũng phải đóng chặt cửa kính để tránh tiếng nhạc xập xình tra tấn. Ra ngoài đi bộ thì chẳng còn lối đi vì đám đông quây kín mít. Người già chúng tôi chỉ mong tìm chút không khí thoáng đãng, giờ bước chân ra cửa là thấy đau đầu, mệt mỏi”.

Nhóm người hóa trang thành nhân vật kỳ dị biểu diễn giữa đám đông, trong đó có nhiều trẻ nhỏ.

Không chỉ là vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn, nhiều bậc phụ huynh còn bày tỏ sự lo ngại trước những tác động tiêu cực đến tâm lý con trẻ. Chị Trương Thị Thúy (ở phường Nam Sơn) chia sẻ: “Hôm trước tôi dắt con gái ra chơi, cháu thấy mấy người mặc đồ con vật uốn éo, nhảy nhót quái gở liền khóc thét đòi về vì hoảng sợ. Những hành vi lệch chuẩn, phản cảm diễn ra công khai này rất dễ tiêm nhiễm nhận thức méo mó cho các cháu nhỏ nếu ngày nào cũng phải chứng kiến”.

Trong khi đó, không ít thanh niên tìm đến chỉ vì tâm lý hiếu kỳ trước những đoạn clip lan truyền trên mạng, để rồi nhanh chóng thất vọng. Anh Hoàng Tùng Lâm (ở phường Nam Sơn) cho biết: “Thấy rầm rộ trên mạng nên tôi tò mò ra xem thực hư thế nào. Nhưng chứng kiến tận mắt mới thấy các tiết mục này quá nhảm nhí, dung tục và không mang lại bất kỳ giá trị giải trí lành mạnh nào”.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng người đổ về mỗi đêm còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh trật tự: xe máy dựng la liệt chiếm dụng lòng lề đường, rác thải vứt bừa bãi khắp các bãi cỏ, cùng nguy cơ tiềm ẩn về va chạm, xô xát giữa các nhóm quá khích...

Hàng trăm người đổ về công viên Lãm Làng mỗi tối.

Chính quyền vào cuộc

Theo tìm hiểu, động cơ thúc đẩy các nhóm người này duy trì hoạt động nhảy múa phản cảm mỗi tối xuất phát từ việc “săn tương tác” trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook.

Thông qua các buổi livestream với nội dung quái đản, người biểu diễn có thể thu hút hàng nghìn lượt xem trực tiếp và nhận “quà tặng ảo” quy đổi thành tiền từ người xem. Để tối ưu hóa lượt xem, các nhóm sẵn sàng nghĩ ra những chiêu trò lố lăng, bất chấp việc chiếm dụng hạ tầng và làm phiền cộng đồng.

Lực lượng chức năng phối hợp với an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Thượng tá Nguyễn Vũ Bẩy, Trưởng Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh cho biết đơn vị đã sớm nắm bắt tình hình và chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự tại công viên Lãm Làng.

Theo Thượng tá Bẩy, Công an phường đã tham mưu cho UBND phường Nam Sơn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, đồng thời bố trí cán bộ phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn.

“Những ngày qua, một số bạn trẻ tập trung về công viên quay video ‘đu trend’, hát nhạc chế và nhảy múa theo trào lưu mạng xã hội. Hoạt động này khiến khu vực đông người hơn thường lệ nhưng chưa phát sinh hành vi phức tạp hay vi phạm đến mức phải xử lý”, Thượng tá Bẩy thông tin.

Trước tình trạng người dân và giới trẻ đổ về công viên ngày một đông, Trưởng Công an phường Nam Sơn cho biết thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội quy công cộng, đồng thời tăng cường nhắc nhở để người dân vui chơi, giải trí lành mạnh, đúng quy định pháp luật và giữ gìn nếp sống văn minh đô thị.