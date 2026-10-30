Bắc Ninh: Nhóm 5 thanh thiếu niên dùng dao đe dọa cướp xe máy người đi đường

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/10/2026, N.M.Q. (sinh năm 2009, trú tại xã Mỹ Thái) rủ rê 4 thanh thiếu niên khác gồm B.Q.H., N.G.B. (cùng sinh năm 2009), H.B.T. (sinh năm 2011) và H.Q.T. (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Mỹ Thái, thực hiện hành vi cướp tài sản.

05 đối tượng xác định vị trí thực hiện "Cướp tài sản". ẢNh: CACC

Nhóm này sử dụng xe mô tô chèn ép, chặn xe Honda Wave màu trắng do anh N.H.H. (sinh năm 2010, trú tại xã Mỹ Thái) điều khiển tại địa bàn thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên. Sau đó, các đối tượng bị cáo buộc đã đánh và dùng dao đe dọa nhằm chiếm đoạt chiếc xe máy trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, triệu tập những người liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi và mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/10/2026, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với những người liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cả 5 đối tượng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có người sinh năm 2011.