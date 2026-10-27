Bắc Ninh: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thực hiện công tác tuyển quân năm 2027, các địa phương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang triển khai các bước sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại phường Nếnh, tinh thần tình nguyện nhập ngũ đang được nhiều thanh niên tích cực hưởng ứng. Toàn phường có gần 40 thanh niên viết đơn xung phong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Nếnh tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên địa phương.

Tiêu biểu là thanh niên Hoàng Đức Hùng (sinh năm 2004), tổ dân phố Vân Cốc, vừa tốt nghiệp đại học đã viết đơn xung phong nhập ngũ. Trong đơn Hùng viết: “Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của tuổi trẻ, tôi tình nguyện viết đơn này với mong muốn được cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho Tổ quốc. Được đứng trong hàng ngũ quân đội là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là môi trường để tôi tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm...”.

Phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ còn lan tỏa ở nhiều địa phương khác. Tại phường Bắc Giang, hai anh em sinh đôi Nguyễn Hà Đức Kiên và Nguyễn Hà Đức Trung, cùng sinh năm 2008, ở tổ dân phố Chi Ly, bày tỏ mong muốn sớm được tham gia môi trường quân đội để học tập, rèn luyện và đóng góp sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những ngày qua, Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Giang đã tiếp nhận 80 thanh niên đến viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, đối với những trường hợp viết đơn, các địa phương kịp thời biểu dương. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên cho các đơn vị quân đội và lực lượng dự bị động viên sau khi các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.