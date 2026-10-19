Bắc Ninh: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Chung kết Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I”. Hội thi là dịp để cán bộ, tuyên truyền viên thể hiện kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Qua đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đến gần hơn với cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng những hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Cùng với đó, các Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường tổ chức gặp mặt, ôn lại kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Song Liễu tổ chức Hội thi nấu ăn.

Tiêu biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phù Khê, Quế Võ và Tiên Du tổ chức trao tặng gần 20 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp chị em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống.

Tại xã Đại Lai, Lục Ngạn, Tân Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp trao nhiều suất quà và hỗ trợ hơn 10 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ yếu thế, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Phụ nữ phường Phù Khê trao hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng tới mục tiêu chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Tây Yên Tử, Tân Chi và Đào Viên tổ chức chương trình gặp mặt, trao hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi. Trong khi đó, Hội Phụ nữ các phường Bồng Lai, Lạng Giang, xã Ngọc Thiện triển khai trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân.

Không khí chào mừng ngày lễ cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu, thi tài, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Song Liễu và xã Đông Cứu tổ chức hội thi nấu ăn; Hội Phụ nữ phường Gia Bình và các xã Xuân Cẩm, Lâm Thao tổ chức hội thi duyên dáng áo dài, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, sự khéo léo và nét duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Xuân Cẩm hào hứng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hội Phụ nữ các phường Việt Yên, Từ Sơn, Kinh Bắc và các xã Xuân Lương, Đồng Việt, Phật Tích, Tam Tiến tổ chức giải bóng chuyền hơi, giao lưu dân vũ; Hội Phụ nữ các xã Đại Sơn, Quang Trung, Xuân Cẩm tổ chức giải bóng đá, kéo co... Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, đoàn kết mà còn khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Lâm Thao nhận những phần quà thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động trên, nhiều cơ sở Hội tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số”, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng nghe phụ nữ nói”. Qua đó, mở rộng kênh tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong đồng hành, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ số và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Hội Phụ nữ phường Lạng Giang phối hợp các đơn vị trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được tổ chức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Hội đối với cán bộ, hội viên và phụ nữ. Qua đó, tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.