Tối 23/11, tại Quảng trường Khu Du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, xã Tây Yên Tử tổ chức chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và chào mừng Lễ hội Bàn Vương năm 2026.

Đại biểu dự chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Bàn Vương năm 2026 tại Tây Yên Tử.

Tới dự có các đồng chí: Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Triệu Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của thành phố Bắc Ninh, thành phố Quảng Ninh cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên, Nhân dân và du khách.

Đồng chí Nông Văn Sinh phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nông Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên Tử nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững. Tây Yên Tử là nơi 13 dân tộc anh em cùng chung sống, đoàn kết và gìn giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó, văn hóa dân tộc Dao nổi bật với hệ thống phong tục, tín ngưỡng, trang phục và nghệ thuật dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ. Việc tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh bản sắc, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo tồn di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.

Màn trống hội khai mạc chương trình.

Tiếp đó, đại biểu và Nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giấc mơ mặt trời” được dàn dựng thành 3 chương: “Truyền thuyết Bàn Vương”, “Những cung bậc núi rừng” và “Người Dao ơn Đảng”. Qua các tiết mục ca - múa - nhạc có sự kết hợp giữa nhạc cụ dân gian và sắc màu trang phục truyền thống, chương trình tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc Dao như múa rùa, múa chuông, hát giao duyên, song tấu khèn… gây ấn tượng với người xem.

Tiết mục nghệ thuật rực rỡ sắc màu.

Đêm hội còn có sự tham gia giao lưu của các đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ người Dao và đội văn nghệ quần chúng đến từ các xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên... Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa đa dạng, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và các địa phương. Đặc biệt, nghi lễ nhảy lửa của đồng bào Dao Thanh Phán đến từ Ba Chẽ (Quảng Ninh) thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, du khách. Trong tiếng chiêng, trống và lời khấn truyền thống, các nghệ nhân thực hành nghi lễ trên nền than hồng, thể hiện nét tín ngưỡng độc đáo được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ, có ý nghĩa mang lại điều tốt lành, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Các nghệ nhân thực hiện nghi lễ truyền thống đặc sắc.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, tại Nhà văn hóa bản Mậu, Lễ hội Bàn Vương năm 2026 lần đầu được tổ chức tại Tây Yên Tử với sự tham gia của đồng bào Dao trong và ngoài địa phương. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước Bàn Vương từ Vực Rì đến Nhà văn hóa bản Mậu mô phỏng hành trình 12 dòng họ người Dao đi tìm vùng đất mới; tiếp đó là nghi lễ tế Bàn Vương. Các nghi thức thể hiện lòng thành kính đối với Thủy Tổ, đồng thời gợi nhắc hành trình hình thành cộng đồng, tinh thần đoàn kết giữa các dòng họ và đạo lý hướng về nguồn cội.

Đông đảo đồng bào Dao dự chương trình.

Trong tâm thức người Dao, Bàn Vương là vị thủy tổ được tôn kính, biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn và sự gắn kết cộng đồng. Theo truyền thuyết dân gian, Bàn Vương vốn là Long Khuyển Hồ, có công giúp vua Bình Vương đánh thắng kẻ thù, sau đó kết duyên cùng công chúa và sinh được 12 người con, từ đó hình thành 12 dòng họ được nhắc đến trong truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc Dao. Câu chuyện về Bàn Vương được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục và đời sống tinh thần của cộng đồng. Vì vậy, Lễ hội Bàn Vương không chỉ là dịp thực hành nghi lễ truyền thống mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố tình đoàn kết và nhắc nhở các thế hệ về trách nhiệm gìn giữ di sản.

Lễ rước tại Lễ hội Bàn Vương mô phỏng hành trình 12 dòng họ người Dao đi tìm vùng đất mới.

Tại lễ hội còn giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của người Dao như: Dân ca Páo dung, các điệu múa dân gian như múa rùa, múa gà, múa chuông, múa khăn, múa nón, trang phục và phong tục truyền thống. Mỗi làn điệu, động tác múa hay nghi thức đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng và quan niệm của cộng đồng.

Nghi lễ tế Bàn Vương.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 24/11, địa phương tiếp tục tổ chức hội diễn văn nghệ các thôn, bản và Giải chạy Tây Yên Tử Trail. Các hoạt động khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, tạo cơ hội để người dân, vận động viên và du khách trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, khám phá tiềm năng văn hóa, sinh thái, du lịch tâm linh của địa phương.